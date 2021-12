El Ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini, confirmó esta semana su renuncia a partir de hoy. Según trascendió, la decisión habría sido de mutuo acuerdo con el Gobernador, Mariano Arcioni.

En este sentido, Grazzini, sostuvo que es el momento de "terminar un ciclo a partir de los objetivos que trazamos para salir de la crisis y lograr una estabilidad económica que permitiera pagar sueldos en tiempo y forma. Ese plan se terminó".



Y afirmó: “Hay que poner fin al ciclo para que el gobernador pueda disponer de los lugares para encarar la segunda etapa de su mandato”.



En tanto, Grazzini agradeció a ciudadanos y gremios por haber encontrado puntos en común y manifestó que fue "una etapa de aprendizaje y di lo mejor de mí. Veremos para adelante qué viene, ojalá que a quien le toque sucederme pueda trabajar para que la provincia siga creciendo”.



En tanto, el funcionario provincial expresó que "son tiempos difíciles, el dinero no alcanza y las familias están pasando por duros momentos. Todo eso enrarece la situación social".

"La clase política tiene que levantar la vara; generar más diálogo con los ciudadanos; no hay que estar encerrados porque hay que romper esa barrera del escritorio y escuchar a la gente de a pie y a los trabajadores que son la columna vertebral de cada sociedad, hay que entender su vivencia y su padecimiento. Debemos recuperar la institucionalidad y los valores para que el Estado funcione como debe. No tener trabajo no mata; lo que mata es la desigualdad”, reconoció.



Por último, Grazzini indicó que se tomará un impasse para disfrutar a su familia y de sus hobbys, la natación y el remo en tabla. “Me encontrarán caminando la provincia y militando en algún rincón en la búsqueda de alternativas y mejores cosas”, concluyó.

Fuente: Cadena Tiempo