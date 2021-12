La Jueza Arbilla fue sobreseída en la causa impulsada por Cristóbal López

La Jueza Civil, Alicia Arbilla, fue sobreseída por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público que se le había imputado en la causa impulsada por el empresario Cristóbal López.

El proceso estaba relacionado con la actuación de la magistrada en una serie de expedientes laborales ligado con el Frigorífico Santa Elena. La fiscalía había solicitado el sobreseimiento también por entender que no existen elementos suficientes para que el caso sea elevado a juicio.

El ilícito incluido en la acusación pública en su momento data del año 2016, cuando se produce una demanda laboral que tiene a Venancio como abogado apoderado, en contra de Establecimiento Santa Elena S.A..

Así el 9 de marzo de 2018 la titular del Juzgado Civil y Laboral de Esquel, Dra. Arbilla, que falla contra el establecimiento Santa Elena en favor de la parte demandada por un valor de $14.000. Luego traba embargo sobre los bienes de la Ganadera y embarga un grupo electrógeno que en remate Judicial adquiere el imputado empresario Simeoni a un precio menor que el de mercado.

El reproche de los abogados de Santa Elena a la magistrada es que estaba en presencia de un delito (una estafa procesal) y que no lo había denunciado. Ella negó los cargos y de hecho luego hubo un acuerdo entre las partes que también derivó en el sobreseimiento de Simeoni y Venancio.

Para la fiscalía "dado el descargo de la Magistrada en éste sentido fue más que elocuente al ejercer su defensa material, sosteniendo que no estaba en su entender cometer un delito, ni tampoco de manera maliciosa no denunciar un delito, no entendió en ese momento que existía un delito que exigiera que ella lo tenía que denunciar, por lo que en principio no tienen elementos para sostener que existen los elementos requeridos por el tipo penal en juego, debiendo resolverse como cuestión de fondo si el caso pasa o no al juicio oral, por eso insiste en que esa fiscalía sostiene que no existen elementos y que la cuestión patrimonial ya se resolvió y era el objeto principal que se estaba ventilando en éste caso era lo relativo a estafa procesal que según su criterio si existían elementos para llevar la causa a juicio, pero esa cuestión ya está prácticamente resuelta ya que solamente faltaría la formalidad de que se entreguen los bienes a la parte querellante, por estos motivos la fiscalía ya no tiene interés en que continúe el caso respecto de la Dra. Arbilla". (Mil Patagonias)