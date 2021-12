Vendieron varias hectáreas de campo y ahora están usurpadas en Nahuelpan

Este lunes al mediodía, la familia Llancaqueo aclaró una situación de tierras que ocurre en Nahuelpán.

Relataron que su abuelo, Mauricio Llancaqueo les dejó unas tierras en dicho lugar, las cuales se las vendieron a Carlos Aguado y ahora están usurpadas por la familia Quilaqueo.

"El problema es que nosotros vendimos un campo al señor Aguado derechos que eran de una sucesión que Mauricio Llancaqueo nos dejó. Nos tocó una parte, nosotros tres vendimos y ahora viene el problema es que supuestamente vendimos un campo que es de la Comunidad Nahuelpán y no es así porque mi abuelo es arrendatario, él arrendaba y pagaba", explicó Delia Llancaqueo.

"No pertenece a la Comunidad Nahuelpán y nunca perteneció. Mi mamá nunca tuvo ayuda de la Comunidad porque no pertenece a la Comunidad. Nosotros nos criamos ahí".

"Ahora el problema lo tiene el señor Aguado porque le tomaron el campo porque dicen que es de la comunidad, pero nosotros no vendimos tierras de la comunidad Nahuelpán. Nosotros vendimos los derechos", agregó.

Sobre los usurpadores, explicó: "Queremos aclarar eso porque no tenemos problema con nadie. Ese campo no pertenece a la comunidad. El que usurpa es el esposo de mi hermana, la familia Quilaqueo. Mi hermana Catalina tiene derechos y quedó ahí, nosotros vendimos al señor Aguado, pero no le vendimos de la comunidad porque eso pertenecía a Mauricio Llancaqueo. Nosotros no usurpamos nada ni Don Aguado nos usurpó a nosotros, solo le vendimos".

"El IAC nos dio la autorización a nosotros para vender ese campo. Nosotros quisimos vender, yo misma le ofrecí a María Elena Paggi y dijo que no, porque tenía su campo. Salió Don Aguado y le vendimos a él".

"Queremos dejar claro que eso siempre fue de mi abuelo, de Mauricio Llancaqueo y no pertenecen a la Comunidad Nahuelpan. No sé quién asesora a esos personajes, pero esas tierras siempre se pagaron con arrendamiento. Nosotros vendimos derechos que nos correspondían, los único herederos éramos nosotros y le vendimos en buena ley porque nos dio permiso la directora del IAC", agregó Felipe Llancaqueo sobre la situación.