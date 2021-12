En una nueva jornada del juicio contra Cristian "Mai" Bustos, se dio lectura a los alegatos. Se trata del proceso judicial en donde se dirime la responsabilidad en el homicidio del policía Tito Roberts y las lesiones a Cañumir.

La jornada de alegatos se llevó adelante en el Casino de Suboficiales de la Policía de Esquel y se espera la declaración de familiares de las víctimas y del acusado.

Al momento de hacer uso de la palabra, Cristian Mai Bustos confirmó que efectuó el fatal disparo, al ver que su hermano "había caído": "No tenía por qué matar a ningún policía ni a nadie. Esto se fue originando durante el enfrentamiento y el tiroteo. En el momento que cae mi hermano perdí el control de mí y disparé el arma sin darme cuenta que también venía mi papá. Ha sido terrible llevar esta carga durante tantos años".

Bustos, recordó los años en los que estuvo prófugo; realizando trabajos en el campo "para poder comer" y también sus años preso en el vecino país de Chile: "fueron los años más terribles que viví".

"Recapacité. Tengo 40 años y estoy para enfrentar a la justicia y acatar lo que me toque. No voy a decir que no soy culpable de esto, pero jamás quise matar a nadie y en esta balacera se hizo imposible no reaccionar de esta manera"