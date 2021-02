El juicio contra Cristian 'Mai' Bustos por el asesinato del policía 'Tito' Roberts y lesiones graves contra el Cabo 1° Luis Cañumir volvió a postergarse. El motivo es que no hay un juez que pueda participar y la familia continúa espernado.

Thelma Roberts, hermana de 'Tito', explicó: "En la provincia no hay juez que se pueda poner en el juicio contra 'Mai' Bustos. Tenemos dos de acá pero falta uno". "La fecha estimativa es junio y testigos hay aproximadamente 70, va a ser un juicio largo con varios días de audiencias", remarcó.

"Nuestra expectativa es que esté preso, es el responsable de la muerte de 'Tito'. Eso estamos esperando y buscando hace muchos años".

"Estamos a un mes de cumplir 12 años de la muerte de 'Tito', no tenemos juicio ni juez. Hemos esperado que hayan traído a Bustos cuando se fugó, cumplió su condena en Chile y fue extraditado a Argentina", resaltó Thelma.

Por otro lado, advirtió: "Nos notificaron de que fiscalía de Estado no nos va a ayudar, no va a estar en este juicio, no se van a presentar como querellantes, la Provincia tampoco. Simplemente no van a estar, para ellos la muerte de 'Tito' ya no tiene importancia". "Estaremos solamente con fiscalía de Esquel. Durante todos estos años estuvimos solos y desde diciembre fiscalía está dispuesto, tienen sus testigos notificados pero están esperando un juez", subrayó.

Aseguró que "es nuestra tranquilidad por el momento" que Bustos esté preso, pero llevan muchos años esperando que se haga justicia por su hermano. "Esperamos un juez, es obligación del Estado ocuparse de esto. No tengo por qué salir a pedir o rogar y decir que no tenemos un juez", sostuvo Thelma Roberts.