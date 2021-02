Héctor González, Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza, declaró a FM del Viento de Puerto Madryn que podía candidatearse en las próximas elecciones legislativas para senador.

El líder de Luz y Fuerza destacó la necesidad de hablar de Chubut de manera integral, sin discriminar por regiones. A su vez, deslizó duras críticas a las formas de algunos dirigentes del Partido Justicialista de Chubut, en particular de Carlos Linares, actual presidente del PJ.

“Todavía no he tomado ninguna decisión al respecto, pero es cierto que ya he tenido comunicación con varios compañeros y compañeras que acompañaron en su momento el esfuerzo que hicimos en el año 2017, cuando fui precandidato a diputado nacional”, expresó el dirigente gremial.

Según González “toda la política debería promover la integración territorial, social y económica de las distintas ciudades de Chubut” y agregó que “acá hace falta hablar de Chubut de forma integral, como un todo, y no tanto de regiones”.

González cuestionó fuertemente a Linares: "Es contradictorio en sus posiciones. Un día está a favor de la minería, al otro día está en contra. En un momento agrede al Gobierno de Chubut en la figura del actual gobernador; en otras oportunidades se sacaba fotos con Mario Das Neves, ocultando su muñeca con la pulsera verde que identificaba al dasnevismo. Hay muchas cosas que nos diferencian”, puntualizó el posible candidato.

En cuanto al perfil productivo de la provincia, explicó: “Venimos organizando y discutiendo a través de nuestra fundación (en referencia a la Fundación Patagonia Tercer Milenio, centro de pensamiento vinculado a Luz y Fuerza) y en otros ámbitos en los que participamos, cuáles podrían ser los proyectos que permitan transformar la realidad de nuestra provincia, que está enfrentando una crisis producto de un largo proceso de endeudamiento y falta de estrategia”.

Se refirió, además, a la necesidad de “promover una mejora sustantiva en la infraestructura energética en la provincia” y a que Chubut reclame a Nación mayores derechos sobre la central hidroeléctrica de Futaleufú. Sobre el tema, destacó la importancia estratégica de ésta central ubicada cerca de Trevelin: “Si tuviéramos las redes troncales, con Futaleufú sola podríamos darle energía a toda la provincia. El recurso que tenemos es importante desde el punto de vista productivo y esta disuasión tiene que estar presente en el Congreso Nacional”.

En la extensa entrevista, también destacada por el Diario Jornada, reclamó mayor presencia de los representantes que tiene Chubut en ambas cámaras y se refirió al estado de las cooperativas en general por su alto nivel de deuda.