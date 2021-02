Este viernes, el artista Pelo Arbe terminó de pintar un impresionante mural de Diego Armando Maradona que está ubicado en la calle Brown, entre Avellaneda y O'Higgins.

La idea de Diego Pérez Castillo es un poco distinta a los demás murales de Maradona que se han visto a lo largo y ancho del país, ya que este Diego lleva puesta la camiseta de Boca Juniors.

"Surgió la idea de Maradona. Como todo maradoniano, surgió la idea de hacer un homenaje. Vimos imágenes, nos emocionamos mucho. Fue un encuentro de emociones bastante lindas. Le mostré la imagen a Pelo y salió lo que podemos ver, que es una obra de arte. Es el primer Diego de la ciudad y de la comarca, el Diego bostero", expresó Pérez Castillo.

Agregó que el homenaje es "por su honor y por su legado, Maradona genera amores y odios, es un mito y una leyenda".

Por su parte, Pelo Arbe explicó: "Me planteaba la ondulación de la chapa. Yo hace 19 años que pinto así que no es la primera vez. Le di la confianza que necesitaba para que esté tranquilo de que podía contar conmigo para que quede igual. No es un problema difícil de resolver", en referencia a la textura de la chapa sobre la que está pintado.

"Fue un lujo trabajar con ellos, especialmente por la atención. Me voy de acá muy contento. Es muy lindo porque ves la respuesta de la gente de inmediato", añadió Pelo.

El artista estuvo trabajando durante una semana y media, con las temperaturas altísimas que pasaron por Esquel en los últimos días.