Tiene una experiencia enorme dentro del atletismo. Es una de las más importantes que tiene la provincia y solo tiene una cuenta pendiente: participar de un Juego Olímpico. Tuvo que cambiar la estrategia cuando se enteró que las mujeres largaban primero. Tiro sola toda la carrera, a pesar del COVID que la tuvo a mal traer, "Vanshi" Thomas es tan grande que lugar a donde va, no pasa inadvertida, pero también es tan grande por su humildad que no quiso meterse en la fiesta de Joaquín. "Me emocione, me emocioné porque es un orgullo para toda esta gente que está mirando que un atleta olímpico como Joaquín corra aquí en su casa".