Torres: “El impuesto a las ganancias está destruyendo el bolsillo del laburante y los jubilados”

El Diputado Nacional Ignacio Nacho Torres, presentó junto a colegas del Bloque PRO en la Cámara Baja, un proyecto pidiendo la derogación del impuesto a las ganancias para jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia.



En este sentido Torres dijo que “El impuesto a las ganancias está destruyendo el bolsillo del laburante y los jubilados”, y agregó que “En nuestro país los trabajadores no pueden progresar y los jubilados que aportaron toda su vida no tienen previsibilidad ni garantía de cuándo ni cuánto van a cobrar”.

Respecto del proyecto en sí mismo, afirmó, "El texto es muy claro, se propone la derogación del impuesto a las ganancias para jubilados y pensionados, y para los trabajadores de cuarta categoría".



Por otro lado, Torres indicó que “Queremos además que se contemple la situación de los autónomos, al día de hoy el mínimo imponible sigue vigente en apenas 45.000 pesos” y agregó que “Todas estas situaciones que parecen solamente números, es dinero que está o no en el bolsillo de la gente que trabaja todos los días”.



Por último, el legislador nacional recordó el proyecto impulsado por la Presidencia de la Cámara que pretende disminuir la carga del impuesto a las ganancias en los salarios, y manifestó que “No solo creemos que no es suficiente, así como está planteado, por eso presentamos un proyecto superador en ese sentido, sino que además, parecen haber omitido la deducción especial prevista en la ley para los sueldos de quienes vivimos en las llamadas zonas desfavorables, es decir en toda la Patagonia”. Y continuó diciendo, “Estos olvidos no nos parecen casuales y por eso comunicamos nuestra preocupación para que esta situación se contemple y nadie se haga el distraído”.