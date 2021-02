En el año 1976 el grupo norteamericano Eagles lanzó una canción de seis minutos y medio de duración que, en mayo de 1977, alcanzó el número uno en el ranking Bilboard Hot 100. Este mismo tema, con el paso de los años, se convertiría en un clásico instantáneo y en su single más famoso: “Hotel California”.

El éxito -del estilo adult oriented rock- le pertenece a la banda estadounidese Eagles. Compuesta por el baterista y vocalista Don Henley, y los guitarristas Don Felder y Glenn Frey.

Aunque la lírica de la canción ha dado lugar a diversas interpretaciones de fans y de críticos, los Eagles han expresado que es una descripción de la vida de la alta sociedad de Los Ángeles.

En los años setenta, las canciones dirigidas a las emisoras AM debían tener entre 3:00 y 3:30 minutos de duración. La introducción debía tener como máximo 30 segundos antes de que comenzaran a cantar. "Hotel California" tiene una duración de seis minutos y medio. El formato era completamente contrario a lo que entonces se acostumbraba. La introducción dura cincuenta segundos y al final tiene un solo de guitarra de dos minutos; a propósito de este último se ubica en el octavo puesto de "los 100 mejores solos de guitarra" en una encuesta realizada por la revista Guitar World.

Según cuentan los músicos creadores de este éxito; Don Felder, mientras estaba en su casa de la playa practicando con una guitarra acústica de 12 cuerdas, tuvo una idea musical para una canción. Compuso los acordes de guitarra y la melodía. La registró en una grabadora Teac de 4 pistas y luego hizo copias en casete y se las pasó a Don Henley, Glenn Frey, Joe Walsh y Randy Meisner. La letra fue escrita principalmente por Henley con algunos aportes de Frey.

"Hotel California" llegó a la cima del Billboard Hot 100 (gran lista de éxitos musicales de los 100 sencillos más vendidos en Estados Unidos) durante una semana en mayo de 1977. Tres meses después de su lanzamiento, el sencillo fue certificado de Oro por la RIAA (Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos en inglés). En 2009, la canción fue certificada Platino (Premio por ventas digitales) por la misma entidad teniendo en cuenta la venta de 1 000 000 de descargas digitales.

En la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos -de la revista Rolling Stone- se ubica en el cuadragésimo noveno puesto. ​ Está también incluida en el Salón de la Fama del Rock como una de "las 500 canciones que formaron el Rock and Roll".

La cubierta del álbum Hotel California corresponde al Beverly Hills Hotel, conocido como Pink Palace. La fotografía la tomaron David Alexander y John Kosh, que se subieron 18 metros en una grúa para sacar la foto del hotel en el ocaso sobre los árboles.​ The Eagles también ganó un Grammy al mejor disco del año en 1978.

Otras versiones de la canción

En 1999 el grupo francés de rumba catalana Gipsy Kings versionó la canción en su disco Volare: The Very Best of the Gipsy Kings. Esta versión fue incluida en la banda sonora de la película El gran Lebowski (1998), de los hermanos Coen.

La canción también es una pista jugable en el videojuego Guitar Hero World Tour. Además, cuenta con una versión en reggae interpretada por Majek Fashek.

Letra de la cancion “Hotel California”



En una autopista en un oscuro desierto,

viento fresco en mi pelo,

cálido olor a colitas

levantándose por el aire.



Más adelante, en la distancia,

vi una luz brillante,

mi cabeza empezaba a pesar, y mi vista oscurecía,

tenía que parar para pasar la noche.



Allí estaba ella en la entrada,

escuché la campanilla (de la recepción),

y pensaba para mí,

esto podría ser el cielo, o el infierno.



Entonces ella encendió una vela,

y me mostró el camino,

se escuchaban voces pasillo abajo,

creí escucharlas decir:

Bienvenido al hotel California,

qué hermoso lugar,

-qué hermoso lugar-

qué hermosa fachada (o qué bonito rostro).

Un montón de sitio en el hotel California,

en cualquier época del año,

-en cualquier época del año-

puedes encontrarlo aquí.



Su cabeza (de ella) está enganchada a la opulencia (Tiffany...)

tiene un Mercedes,

tiene un montón de chicos hermosos, hermosos,

a los que llama amigos.



Cómo bailan en el patio,

dulce sudor de verano,

algunos bailan para recordar ,

algunos bailan para olvidar.



Entonces llamé al capitán,

por favor tráigame mi vino, y él dijo:

no hemos tenido esa bebida aquí desde 1969, (spirit)

y todavía aquellas voces llaman desde lo lejos,

te despiertan en mitad de la noche,

solo para escucharles decir:

Bienvenido al hotel California,

qué lugar tan encantador,

-qué lugar tan encantador-

qué hermosa fachada.



Viven la vida en el hotel California,

qué agradable sorpresa,

-qué agradable sorpresa-

traen tus excusas (coartada: alibi).

Espejos en el techo,

reflejan champán en hielo,

y ella dijo:

Todos nosotros somos prisioneros aquí,

de nuestra propia estratagema (ardid, mecanismo: device).

Y en las habitaciones del maestro,

se reunían para el festín,

lo apuñalaban con sus cuchillos de acero,

pero simplemente, no pueden matar a la bestia.



Lo último que recuerdo,

estaba corriendo buscando la puerta,

tenía que encontrar el pasadizo de vuelta,

hacia el lugar donde estaba antes.



"Relájese", dijo el portero,

estamos programados para recibir,

puedes hacer el check out (papeleo a la salida de un hotel)

en el momento que quieras,

pero nunca te podrás ir.