La presidenta de la junta vecinal del barrio Chanico Navarro, Blanca Melín, se refirió al comedor que sostienen funcionando en la sede barrial con una gran cantidad de dificultades y cada vez más demanda, que lleva a que la situación esté "igual o peor que antes".

"Pedimos la ayuda de Santiago Igon que nos dona lo que es fresco, pero necesitamos todo lo seco que no hay nada", contó la dirigente. "Lo estamos llevando como podemos. Hicimos una feria de empanadas, con eso pudimos comprar algo, no mucho. Se hicieron $7.000 que no es gran cosa", explicó.

En este sentido, se sinceró y aseguró que "quiero cerrar hace rato porque es feo venir acá y no saber qué cocinar, darle algunos y otros no, tener abuelos que vienen o gente en situación de calle que come acá". Por esto pide mayor presencia del municipio: "Entre las dos nos damos fuerza, tampoco está bueno cada 15 días o un mes estar pidiendo que me traigan las cosas cuando saben que está el comedor y creo que es el único que funciona de lunes a viernes. Dada la demanda sacamos el sábado".

"Es una falta de respeto que no manden gente una vez por semana a ver qué necesitamos".

"Si estoy echando 40 paquetes de fideos por día que hagan una cuenta de cuánto necesito al mes o cada 15 días y uno viene tranquilo, no con la angustia de no saber si va a alcanzar. Ellos no tienen idea de la situación que hay acá", sostuvo Melín. A partir de las 9 brindan el desayuno y desde las 10 ya hay personas retirando el almuerzo: "Vienen abuelos, vienen niños. Respeto por esa gente, por la gente en situación de calle".

"Que no me vengan con ningún protocolo, porque si van a pedir que los concejales aprueben no sé qué cosa por la plata que mandaron para los comedores, yo hace 5 años tengo el comedor y no envenené a nadie, al contrario", continuó. Al respecto, opinó que "los tiempos que tienen ellos para hacer las cosas no son los de nosotros ni de la gente que viene a comer".

"No hay trabajo. Hay gente que viene, deja el táper y dice que se va a hacer una changuita, entonces no es que la gente sea vaga. Usan esa changuita para otra cosa".

"Yo no te voy a decir que el municipio no responde, pero saben que este comedor está funcionando, saben cuántas cosas usamos porque han estado ellos cocinando con nosotros, así que por respeto al trabajo social que hacemos y que no somos pagas por lo menos podrían mandar a alguien una vez por semana a ver qué necesitamos o tomarse la molestia ellos de agarrar su teléfono, o pasar y preguntar qué necesitamos", cerró Blanca Melín.