Algunas empresas que proveen internet a la comunidad ofrecen paquetes de 8, 10 y más megas. Sin embargo, a la hora de abrir YouTube, Netflix o incluso mandar un audio de WhatsApp, la conexión falla.

De hecho, se han registrado casos donde la velocidad ni siquiera supera 1 mega.

"La velocidad es lo complicado. Hemos recibido denuncias de empresas de acá. Hay empresas que están esperando la ampliación del ancho del banda, pero no quita que haya un reconocimiento a lo que está abonando. Se están haciendo notas de crédito. Hay gente que sabe medir la velocidad y otras que no. Si no funciona, pedimos que se acerquen y hacemos el reclamo pertinente", expresó Rosana Ede, la titular de Defensa del Consumidor.

Las pruebas se pueden hacer fácilmente por el sitio https://www.speedtest.net/es

Además, agregó que debe haber un resarcimiento económico en la factura: "La solución es el reconocimiento económico. La idea es que no sigan dando más usuarios porque ahí es donde se complica. Hasta que puedan tener lo que solicitaron a Arsat para darle al usuario".