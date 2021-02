La Policía de Chubut clausuró una fiesta clandestina en la localidad de Gaiman durante la madrugada de este domingo.

Había más de 100 jóvenes. Además se incautaron equipos de sonido, iluminación y bebidas alcohólicas. Y para rematar esta situación irregular, a la salida del lugar se secuestraron 3 autos por alcoholemia positiva, según informó el Ministerio de Seguridad.

Vale recordar que el intendente de Gaiman, Darío James, se había mostrado indignado por este tipo de eventos que violan las disposiciones de control para evitar la propagación del coronavirus y que, por supuesto, violan todas las normas de seguridad y convivencia.

“Estamos en una sociedad hipócrita. Cuando alguien dice que se cuida, no es así. Cuando los jóvenes y no tan jóvenes auspician las juntadas, no están teniendo en cuenta que este niño o joven va a ir luego a compartir un festejo con las personas mayores de la familia y pueden llegar a tener un problema irreversible y luego nadie se hace cargo, porque después van a decir que el abuelo tenía otras enfermedades pero cuál fue el desencadenante: el Covid, y cómo llegó el Covid…”, había dicho a Red43 el intendente de la localidad valletana.