En el día de ayer en Rawson, en las instalaciones de la secretaria de Trabajo representada por abogado Cristian Ayala, secretario de trabajo y el Subsecretario de Trabajo el Sr Tobías Gaud, y en el marco de la audiencia fijada se reunieron: por el ministerio de educación la Sra. ministro profesora, Florencia Perata, por el misterio de economía, la subsecretaria de gestión presupuestaria, la Sra. Rita Cárdenas, por el ministerio de gobierno y justicia, el Sr Ministro José María Grazzini, por ATECH, el Sr Goodman Santiago y la Sra. maría marcela capón, por AMET el Sr Rodrigo Blanco, secretario Gral. AMET Chubut, por UDA el sr Walter Muzzio y el sr Javier Escalante, por SITRAED el sr Gerardo Carnaza. secretario Gral. secc. Chubut y por SADOP la Sra. Mónica Balmaceda- secretaria adjunta y gremial.

Por una parte, ATECH, indicó que en el marco de la convocatoria vuelve a realizar y reiterara la solicitud de cancelación total de la deuda que mantiene el Estado con docentes y auxiliares. Además, solicitan la apertura de negociación salarial. Se solicitan concursos y titularizaciones y manifestaron que el protocolo se encuentra firmado y que el mismo establece derechos a los trabajadores y estudiantes . También obligaciones tanto al estado como las patronales privadas, las condiciones necesarias para la presencialidad. Además solicitan, que el Gobierno Nacional intervenga en las problemáticas con respecto al transporte escolar, partidas y capacitaciones, e infraestructura.

En ese sentido, el Sindicato de Trabajadores de la Educación (SITRAED), manifestó que “estamos en un punto en el que el diagnóstico ya está realizado, pese a la pandemia tenemos la necesidad de volver a las clases presenciales. Es un punto de inflexión no negociable, que es el pago de lo adeudado“.

Por otra parte, AMET, pidió que se resuelva el pago de lo adeudado, y además se considere el debate de otras cuestiones tales así, como las titularizaciones, capacitaciones y otras solicitudes invocadas por los compañeros de otros gremios. En relación al tema, la Unión de Docentes Argentinos (UDA), manifestaron que “en el mes de octubre se solicitó una mesa paritaria para darle tratamiento al comienzo del ciclo escolar 2021, y no llegar a esta instancia. No es menor nombrar que esta situación no solo intranquiliza a los docentes sino al alumnado en general. En cuanto a la deuda, es muy difícil un inicio normal del ciclo lectivo sin la cancelación total de lo adeudado“.

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) , indicó que tienen en conocimiento que las subvenciones están depositadas. Pero informan que la escuelas de gestión social tienen la misma problemática en cuando al atraso salarial. “Solicitamos que conste que se le abone a los docentes de gestión social al mismo tiempo que se le abone a los de gestión pública“ concluyeron.

Bajo estas problemáticas planteadas, el Ministro Grazzini informó que sabe y entiende que el Estado se encuentra en una situación de incumplimiento. “Acá estamos predispuestos al cumplimiento por parte del Estado. Comprendemos la realidad, y trabajando en conjunto podemos tratar hasta donde y las diferentes posibilidades de achicar la deuda. Es necesario nombrar que estamos trabajando en conjunto con el Gobierno Nacional“.

En ese marco, solicitó a los que se encontraban en la audiencia que convoquen a mesas de trabajo y concertación cada 15 días con el fin de tratar las distintas problemáticas, tales por ejemplo como el transporte escolar. Además le solicito a la Sra. Ministra la presencia de la Directora General de Educación privada en la próxima reunión, atento a que necesitan saber qué se encuentra subvencionando en el Estado Provincial. “El Estado Provincial propone a fin de comenzar a regularizar la deuda salarial, realizar el pago de una masa salarial completa en dos cuotas. La primera pagadera en el mes de marzo por el 50% y la segunda, pagadera en el mes de abril por el restante 50%, asimismo en cuanto al SAC (Sueldo Anual Complementario), se pagaría en dos cuotas de la misma manera antes descripta“.

AMET, respecto a los dichos, manifestó la necesidad de incluir en la propuesta, el pago de la totalidad de la deuda restante. A su vez los distintos gremios, solicitaron una fecha exacta e pago de dicha propuesta.

El Ministro Grazzini ofreció el pago de una masa salarial completa y el SAC (Sueldo anual complementario) completo el día viernes 26/02/21 y la próxima masa salarial el viernes siguiente el día 5/03/21, en conjunto con todos los trabajadores del Estado. Además solicitó una nueva reunión para el dia 15 de marzo corriente. Respecto a la misma, ATECH solicitó al ministro no dejar difusa la cuestión de las paritarias que comprenden al año 2021, es por eso necesario precisar una fecha. Grazzini indicó que comprende la situación y concuerda en abordarla con previsibilidad.