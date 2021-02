El Banco de Sangre del Hospital Zonal Esquel realizó un nuevo llamado a la comunidad para convocar a pacientes recuperados de Covid-19 para donar plasma. "Hay estudios en el mundo que han documentado la efectividad de que aquellos pacientes que tienen Covid pueden prevenir su evolución a una forma grave de la enfermedad transfundiéndose el plasma de convalecientes", indicó la Doctora Laura Jones, que está a cargo del Banco de Sangre.

Jones indicó los detalles y requisitos que tienen que cumplir los donantes. Por ejemplo, deben tener un nivel de anticuerpos alto. "Aquellas personas que han padecido la enfermedad y hayan pasado 14 días desde la finalización de los síntomas son candidatos a donar plasma", detalló.

El donante debe firmar un consentimiento de que va a participar de un protocolo de investigación y cumplir todos los requisitos habituales de la donación: "Pesar más de 50 kilos, no haber tenido cirugías en el último año, no tener conductas de riesgo que impliquen una infección asociada a la transfusión". Además de esto, agregó que deben tener "una buena red venosa, es decir tener buenas venas, porque el proceso de donación es más largo que una donación habitual, en promedio una hora".

"En general es un proceso muy bien tolerado por el donante porque es un mecanismo cíclico, saca un poco de sangre, separa el plasma y por circuito seguro, estéril y cerrado se le reinfunden al donante los glóbulos rojos".

Por otra parte, algo no menor que es que las mujeres que hayan tenido más de un embarazo o aborto no pueden donar plasma: "Esto hace que del total de pacientes recuperados de Covid solo nos quede un 20% que van a poder convertirse en donante". "Que las mujeres no puedan donar habiendo tenido eventos obstétricos tiene que ver con que el embarazo puede sensibilizar a la mujer con unos anticuerpos que se llaman anti-HLA. No es recomendable transfundir plasma de mujeres porque los pacientes que lo recibiesen pueden tener complicaciones inmunológicas por este motivo".

¿Qué pasa con las personas ya vacunadas? Jones resaltó que continúa siendo donante "la persona que tuvo Covid e igualmente se vacunó", pero deben esperar 14 días desde la inoculación para donar. Alguien vacunado que no haya padecido la enfermedad no puede ser donante.

Asimismo, aclaró una falsa idea sobre que la inmunidad se pierde con la donación de plasma: "Esto no es así, la persona que tuvo Covid desarrolla anticuerpos que lamentablemente se esta viendo que no duran más de 3 a 6 meses en niveles altos, pero no es que con la donación la persona va a perder la inmunidad porque el anticuerpo se sigue produciendo".

"La propuesta es que quien sea donante pueda comprometerse en donar repetidamente durante este período de 3 meses que sabemos que le van a durar los anticuerpos en un título alto. Sabemos que lleva tiempo y mucha gente no puede, pero tienen certificado laboral por 24 horas por la donación. Es un acto solidario que estamos necesitando", recalcó la especialista.

Sobre los requisitos, la Doctora indicó que los potenciales donantes pueden comunicarse al 2945 547305 las 24 horas. Por ese medio les darán todos los detalles.