Se confirmó la próxima Fiesta de Chocolate en Bariloche, además de una presencialidad controlada con los protocolos sanitarios correspondientes, se trabaja junto a la Comuna, la Provincia y la Nación para forjar una plataforma virtual que muestre el importante evento hacia el resto del mundo. Así lo confirmó la subsecretaría de Turismo de la provincia de Río Negro, Cecilia Caldelari. "Fiestas Argentinas" será la página que estará próximamente activa para poder admirar a distancia actividades festivas que se desarrollen en distintos del país.

Existe una tarea para promocionar la próxima Fiesta del Chocolate a través de una plataforma que se conformará con Nación. Al respecto Caldelari dijo que “tiene que ver con una readaptación de los eventos, no solo en forma presencial, si no con un espacio digital, con el apoyo del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, eso nos da la posibilidad de mostrar nuestros eventos en cualquier lugar del mundo”.

La funcionaria informó sobre la temática a través del programa "Chocolate por la Noticia" que se emite por El Cordillerano Radio (93.7) al decir: “se está trabajando con la Fiesta Nacional del Chocolate que se va a hacer en Bariloche, encaramos un trabajo en conjunto con el municipio, el EMPROTUR, la Provincia y la Nación para que la fiesta y nuestro destino de Bariloche se puedan mostrar en forma virtual y en tiempo real en todo el mundo”.

La plataforma es "Fiestas Argentinas", está “en una etapa final de conformación, se le está dando mucho impulso sobre todo desde Argentina hacia afuera para seguir promocionando las fiestas de todo el país, que en el último año no se pudieron realizar, entonces en el marco de fiestas que se pueden mostrar estamos con esta plataforma, hemos podido articular con Nación este trabajo”, reiteró.

Sobre los beneficios que se podrían lograr cuando se concrete el evento, indicó que “se ha podido demostrar que se puede llevar a cabo con el aforo controlado, con los protocolos sanitarios controlados, Bariloche a la Carta ha sido un evento ordenadísimo y esto demuestra que se puede llevar adelante la Fiesta del Chocolate con este mismo formato de actividades muy controladas. Ese es el beneficio, poder mostrar que podemos convivir con este virus, que tenemos que volver a una cierta normalidad, entre comillas, y que puede salir muy bien y mostrar a Bariloche al país y al mundo”.

Consultada sobre si podría ser televisado señaló que “sí, se está pensando en toda la diagramación de las actividades y en todas las trasmisiones que se puedan hacer, porque quienes llevan el mando de todo esto es el equipo del EMPROTUR de Bariloche, entonces justamente se están manteniendo reuniones en estos días para terminar de diagramar las distintas actividades. El uso de las redes también se pueden utilizar para mostrar el evento, Bariloche a la Carta ha sido un ejemplo. Creo que eso se va a replicar porque son las herramientas para poder mostrarnos” y agregó que “Fiestas Argentinas es la plataforma, es una página y hay un formato donde uno se puede anotar, eso dará información a los administradores sobre de dónde se está conectando la gente. Está demostrado en otros eventos, que la gente se conecta de todos lados, de Europa, de Australia, de EE.UU., entonces es una herramienta que se debe usar e impulsar”.

Por último Cecilia Caldelari explicó que “tanto cuando vino el ministro Lammens (titular de Turismo Nacional), como la funcionaria de Turismo de Nación Yanina Martínez, nos confirmaron el Pre-Viaje II, para Bariloche, ya que fue uno de los destinos donde más se usó el Pre-Viaje, eso de excluir a Bariloche dentro de dicho esquema creo que no se va a dar, no es viable, no creo que se excluyan los destinos más grandes”.