"Lo más importante es que el acuerdo tenga la garantía del ministro de Educación de Nación"

Todo indica que durante la tarde de este jueves se concretará la firma del acuerdo entre los gremios de trabajadores de educación y el gobierno provincial que garantizaría el inicio de clases previsto para el 1 de marzo en Chubut. Será con la presencia del ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta.

"Aparentemente se encuentra el ministro Trotta para ratificar todo lo que se planteó el otro día y pretendemos que la garantía la dé el propio ministro de Educación de la Nación", expuso el secretario general de la ATECH, Santiago Goodman, en declaraciones que publica Radio 3. El dirigente sindical afirmó que "la situación de Chubut debía resolverse, no se podía esperar lo que se esperó el año pasado".

“Nación tiene otra forma muy distinta a la primera vez que el ministro Trotta estuvo acá, se podría haber solucionado en ese momento y no haber llegado a este cuello de botella, nuestra solicitud es que él firme como garante de que se cumpla este acuerdo”.

Goodman aclaró que "aún no hay acuerdo porque no hemos firmado nada": Vamos a esperar al resto de los sindicatos, de hecho nos hemos reunido, todos tenemos una vista favorable de lo planteado en el acta y de las cuestiones que queremos suscribir para que no nos pase lo de otros momentos cuando se firmaron negociaciones, como la de 2019, que después no se cumplieron". "Acá lo más importante que el acuerdo tenga la garantía del ministro de Educación de la Nación", recalcó.

“No estamos para asado, hay que pagar muchas deudas, aunque este es el fruto de toda la lucha que hemos realizado, hemos sido el sector que logró que se pagaran todas las clausulas gatillo y retroactivos cuando hay muchos otros compañeros estatales que no están en la misma situación”, continuó el secretario general de ATECH.

De todas maneras, el gremialista dejó en claro que todavía no están todas las demandas resueltas aunque se firme el acuerdo y seguirán reclamando por determinados temas: "Tenemos mucho para seguir luchando, todavía hasta el día de hoy no tenemos una propuesta clara sobre el Transporte Escolar Gratuito y sabemos que el protocolo del Covid que hemos firmado nos genera derechos, pero al mismo tiempo son obligaciones de difícil aplicación del Estado para garantizar la presencialidad en muchas escuelas”.

Asimismo, el 15 de marzo darán inicio las negociaciones paritarias. "No vamos a pasar de ahí, está clara la situación de nuestro salario, lo hablamos con todo el Consejo Directivo y los compañeros de UDA, AMEP, Sadop, SITRAED estaba en viaje, es un punto muy importante y debe haber una corresponsabilidad del gobierno nacional”, evaluó.

De acuerdo con la propuesta que tuvo el visto bueno de los gremios, el gobierno debe abonar a todos los trabajadores de la educación una masa salarial completa mañana, además del medio aguinaldo de diciembre -el SAC también se depositaría al resto de los estatales-. Por otro lado, el viernes 5 de marzo se cancelaría otra masa salarial para todos los trabajadores de la administración pública, que permitiría que en educación los rangos 1 y 2 estén al día y a los rangos 3 y 4 les quede un mes de deuda.