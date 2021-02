El laboratorio Richmond confirmó este viernes, que busca producir la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en la Argentina. La compañía difundió una carta en la que anticipó la alianza entre Gamaleya Institute para comenzar con la fabricación local. Desde el Fondo Ruso de Inversión Directa confirmaron el acuerdo.

El país, viene recibiendo hace algunos meses partidas de la vacuna de origen ruso Sputnik V, que fue desarrollada por el Instituto Gamaleya, tras un acuerdo entre ambos gobiernos.

“Por medio de la presente informamos que en el día de la fecha se suscribió un memorándum de entendimiento entre Management Company of Russian Direct Investment Fund, quien representa a Gamaleya National Research Institute of Epidemiology and Microbiology, y mi mandante a los efectos de fomentar la cooperación entre las partes con la finalidad de obtener en el corto plazo, la fabricación de una vacuna contra el virus denominado Covid-19 la cual se produzca en la Argentina”, indica el comunicado del laboratorio.

Según aclara la comunicación difundida el acuerdo fue firmado en la ciudad de Moscú entre Tagir Sitdekov, representante del Fondo Ruso de Inversión Directa, y el presidente del laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras. (La Nación)

Noticia en desarrollo