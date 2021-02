Andrés Masip, representante del grupo de padres autoconvocados que se vienen movilizando hace tiempo la vuelta a clases en Chubut, visitó los estudios de Red43 y analizó lo que dejó la jornada del jueves, con el acuerdo consumado entre los gremios de trabajadores de educación y el gobierno que garantiza el regreso a clases el 1° de marzo.

En este sentido, guardó cierta cautela: "Estamos conformes con reparos. Hay que ver cómo se implementa esto, si en el corto plazo no se vuelven a acumular deudas salariales o de otra índole, también quedó una deuda con parte de los trabajadores de la educación entre los que me incluyo, pero no deja de ser un avance". "Nosotros como vecinos de Esquel estamos conformes con haber aportado un poquito para que esto se concrete", agregó.

Consideró que el acuerdo "es un avance, no se puede negar. Para las familias de Esquel que están en una situación complicada que se pague otro mes de los adeudados y el aguinaldo es un aporte muy importante". "Queda el sabor agridulce en un sentido de que se sigue sosteniendo una deuda, tampoco estuvo muy claro quién aportó los fondos para este pago. Si no son fondos propios de la provincia uno teme que se vuelva a incurrir en un atraso salarial", analizó por otro lado.

Para Masip "no deja de ser curioso que de un día para el otro se llegue a un acuerdo de parte de los sindicatos, porque días atrás parecía que estaba todo pésimamente mal y ahora se llega a este acuerdo". "Hay un montón de situaciones como las partidas para llevar adelante el funcionamiento de las escuelas que parece que quedan como estaban, eso venía con montos bastante bajos y cierto retraso también, y reparaciones en algunas escuelas que hacían falta", detalló.

Por eso dejó en claro que para ellos sigue en pie la convocatoria a diversos actores políticos para evaluar los temas referidos a la educación, algo que acordaron con Sergio Ongarato: "El intendente iba a convocar a los diputados provinciales y nacionales durante el día de hoy. Me imagino que la convocatoria se va a hacer y los diputados van a participar porque hay un montón de cosas para hablar". "En cuanto al funcionamiento del Ministerio de Educación por ejemplo, no sé si los empleados administrativos son alcanzados por este acuerdo, hay que ver qué pasa con eso. En nivel superior también hay un problema de acefalía porque no hay un director", planteó Masip.

"La convocatoria a los dirigentes políticos de parte nuestra está en pie".

Asimismo, adelantó que "el lunes a las 18 horas en la Avenida Alvear donde está Supervisión vamos a continuar con la convocatoria que habíamos hecho para que se acerquen todas las familias y trabajadores que lo deseen a ver si podemos seguir avanzando en que la educación de la provincia sea lo que tiene que ser, que sea un proceso satisfactorio para los estudiantes, para los docentes y para las familias".

"Esto lejos de desmovilizar a las familias y a los docentes tiene que involucrarnos mucho más con el devenir de las instituciones educativas, principalmente a las familias que creo que el aporte de ellas es fundamental para que las escuelas mejoren en todo sentido", concluyó.