Another One Bites the Dust (Otro muerde el polvo) pertenece al género funk/rock disco escrita por John Deacon, bajista de Queen.

La canción, fue lanzada como sencillo con Dragon Attack como lado B, en agosto de 1980, y perteneciente al álbum The Game. Rápidamente fue un éxito, con ventas internacionales de siete millones de copias.



La canción alcanzó encabezó la preferencia del público en el Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, Canadá, Chile, España, Costa Rica y Guatemala. Debido al éxito que tuvo, Queen abandonó su estilo típico para dar paso a uno más dirigido y pegado hacia el género disco o el dance, y el resultado de esto fue el álbum Hot Space.



La canción se interpretó en todas las giras de Queen desde el The Game Tour de 1980 hasta el Magic Tour de 1986 (la última de la banda con Freddie Mercury).



La canción siguió formando parte también del repertorio en directo de Queen + Paul Rodgers, de manera esporádica, entre 2005 y 2006, y de Queen + Adam Lambert desde 2012.



Queen en Argentina



Este 28 de febrero -hace 40 años- Queen visitó Argentina. La banda liderada por Freddie Mercury y su visita, dieron lugar a la profesionalización de la organización de grandes recitales. Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor propiciaron un hecho inédito en nuestro país: la venta anticipada de entradas para el show.



Uno de los principales aspectos que se analizó fue el del suministro eléctrico, ya que el espectáculo de Queen utilizaba una gran cantidad de equipos de sonidos, la máquina de humo y las enormes parrillas de iluminación, algo que haría explotar las instalaciones de los estadios. Los escenarios fueron otro de los temas en que Queen marcó un antes y un después: el montaje de las enormes estructuras tubulares demandaba entre 20 y 25 días.



La logística para traer al país los equipos que formaban parte del show también fue otro dato que impresionó a los productores locales: desde Japón salieron en dos Boeing 707 "560 reflectores, siete grúas para ocho parrillas lumínicas de 80 reflectores cada una, 125 bafles columnas de sonido", mientras que desde Los Ángeles se mandaron por barco "ocho columnas para sostén de techo con peso de 30.000 kilos".



La banda arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el 27 de febrero "Supimos que iba a ser muy excitante desde que aterrizamos. En el aeropuerto no pudimos creer lo que escuchaban nuestros oídos, porque estaban pasando nuestra música por los altavoces", afirmó Freddie Mercury en aquella ocasión a la periodista inglesa Nina Miskow, corresponsal en Argentina de The Sun.



Pocos minutos después de la llegada surgió un insólito imprevisto: Ellos pidieron una limusina para cada uno. Pero acá apenas se consiguió una. La gira argentina constó de cinco recitales: el 28 de febrero y el 1º de marzo en Vélez; el 4 de marzo en Mar del Plata; el 6, en Rosario; y el 8, de nuevo en el José Amalfitani -este último fue transmitido en vivo por Radio Rivadavia y Canal 9-. Se calcula que poco más de 200 mil personas acudieron a esos recitales.



El líder de la banda, en la Argentina, adoptó el pelo corto gracias al peinador Miguel Romano. También visitó el Jardín Japonés y paseó por San Telmo donde compró antigüedades; Brian May y John Deacon fueron a la playa en Mar del Plata; Roger Taylor anduvo en karting, en la ciudad costera.



Durante toda su estadía en el país, los británicos fueron celosamente custodiados; una de las imágenes más destacadas del paso de Queen por la Argentina es la de la banda subida a un vehículo militar a la salida de un recital en Vélez, ya que por la cantidad de gente que había en las afueras del estadio se complicaba sacarlos del lugar de manera individual en los autos que cada uno tenía a su disposición.



Pero, si se habla de Queen en la Argentina, la primera referencia seguramente será la aparición de un joven Diego Maradona en el escenario para presentar "Otro muerde el polvo" (Another one bites the dust), en medio de la ovación del público y antes de que el bajo de Deacon introduzca la voz de Mercury.



Las fotos del backstage con el "Pelusa" luciendo una camiseta británica son una referencia mundial de aquel encuentro, que tuvo como origen el fanatismo de Jim Beach por el futbolista argentino.



Según una versión, cuando la banda se trasladó a Brasil para continuar con la gira, le preguntaron a Freddie Mercury si estaba sorprendido por los 100 mil fanáticos que se había acercado a verlo en el Morumbí: "Sí, pero nada se compara con lo de Argentina", habría respondido el cantante.





Letra Traducida de Another one bites the dust al Español



Otro muerde el polvo



Steve camina con cautela por la calle

Con el ala del sombrero abajo

No hay otro sonido más que el de sus pies

Ametralladoras listas para empezar

¿Están listos, hey están listos para esto?

¿Están colgando del borde de sus asientos?

Fuera del umbral las balas desgarran

Al sonido de un latido sí

Otro que muerde el polvo

Otro que muerde el polvo

Y otro que se va y otro que se va

Otro que muerde el polvo

Hey te voy a atrapar a ti también

Otro que muerde el polvo

¿Cómo piensas que voy a seguir adelante

Sin ti cuando te hayas ido?

Me aceptaste por todo lo que tenía

Y me echaste a mi solo

¿Estás feliz, estás satisfecho?

¿Cuánto tiempo puedes soportar el calor?

Fuera del umbral las balas desgarran

Al sonido de un latido cuidado

Otro que muerde el polvo

Otro que muerde el polvo

Y otro que se va y otro que se va

Otro que muerde el polvo

Hey te voy a atrapar a ti también

Otro que muerde el polvo

Hey

Oh toma - Muerde el polvo, muerde el polvo

Hey otro que muerde el polvo

Otro que muerde el polvo ow

Otro que muerde el polvo he he

Otro que muerde el polvo haaaa

Ooh dispara

Hay muchas maneras de lastimar a un hombre

Y dejarlo en el suelo

Puedes golpearlo

Puedes engañarlo

Puedes tratarlo mal y dejarlo

Cuando está abajo

Pero estoy listo, si estoy listo para ti

Estoy parado en mis dos pies

Fuera del umbral las balas desgarran

Repitiendo el sonido de un latido

Otro que muerde el polvo

Otro que muerde el polvo

Y otro que se va y otro que se va

Otro que muerde el polvo sí

Hey te voy a atrapar a ti también

Otro que muerde el polvo

Dispara