El fiscal Carlos Richeri conversó con Red43 sobre el caso en el que José Vargas es investigado por una situación de acoso callejero donde además hubo amenazas y agresiones. El acusado fue declarado insano y por lo tanto inimputable, pero a partir de un pedido del defensor de la víctima se determinó que intervendrá una nueva junta médica.

"Hacía ya un tiempo que el abogado de la víctima venía pretendiendo que desde la oficina judicial se trate un reclamo de la víctima, que no estaba de acuerdo con el resultado de la junta médica", explicó Richeri. En este marco, comentó: "La semana pasada se celebró la audiencia y el juez hizo lugar al pedido del defensor de forma parcial para que se evalúe si el señor Vargas es capaz para serle reprochado el delito". "También se hizo un reclamo respecto a que no estaba de acuerdo con el grado de peligro que se le había asignado. Es algo para tratar en otro fuero que no es el penal", aclaró.

En esa audiencia, el juez Jorge Criado "resolvió que se haga una nueva junta médica en la que se revise si esta persona es capaz de poder afrontar el delito que se está imputando. Desde la fiscalía se pidió un sobreseimiento oportunamente por el resultado de la primera pericia". "Entendemos que el hecho ocurrió pero a la hora de poder reprocharle a una persona un hecho penal, esta persona tiene que tener capacidad. Cualquier persona menor de 16 años no tiene capacidad y lo otro que limita la capacidad es una persona insana mentalmente como el caso que se discute en este momento", señaló Richeri.

"En este caso hubo amenazas, agresiones y ahí tuvimos la esperanza de poder probar que era responsable. Con respecto a los otros casos ya se determinó que no era capaz y para éste teníamos la esperanza de que sí".

Vargas tiene otras denuncias, sobre las que remarcó: "La gran mayoría están concentradas en el mismo comportamiento", en torno al acoso callejero. Sobre esta figura, indicó: "Hace poco tuvimos una falsa celebración porque creíamos que a partir del 1° de enero entraba en vigencia el nuevo código de convivencia urbano que incorpora una novedad legislativa: el acoso callejero". "Sin embargo el STJ pidió que se suspenda la entrada en vigencia por un año y se resolvió que efectivamente se dejaba sin efecto durante 6 meses por una cuestión presupuestaria para afrontarlo, no se cuenta con fondos para algunas modificaciones que tenían que realizarse", argumentó el fiscal.