El Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Esquel tuvo este miércoles su primera sesión extraordinaria del 2021. En este marco aprobó por mayoría un proyecto de declaración presentado por Cambiemos reclamando el urgente tratamiento en la Legislatura chubutense de la iniciativa para declarar la emergencia educativa en la provincia.

Además, está contemplada en el articulado la solicitud a los Ministerios de Salud y Educación para que implementen un protocolo "que establezca condiciones razonables para el comienzo de clases presenciales en todo el territorio provincial".

El proyecto fue acompañado por los seis ediles de Cambiemos (Alejandro Wengier, María Eugenia Estefanía, Diego Austin, Karina Otero, Gerardo Filippini y Rubén Álvarez) y Lis Aguirre (PJ).

María Martínez (Frente Vecinal), que tomó parte de manera virtual de la sesión, expresó diferencias referidas a cuestiones que no se han resuelto a nivel local, como la conectividad en sedes vecinales y el transporte público, para justificar su voto en contra: "Me parece una falta de respeto que no podamos legislar para nuestra vida cotidiana y le estemos reclamando a otros poderes que lo hagan".

Valeria Saunders (Chubut al Frente), quien también estuvo online, se mostró en coincidencia con Martínez. "No podemos reclamar, eso no es una declaración según consta en el reglamento del Concejo Deliberante", planteó. Además, señaló que ayer la ministra de Educación, Florencia Perata, estuvo en Esquel, se reunió con Sergio Ongarato y garantizó la vuelta a clases.