ATECh anunció una retención de servicios a partir del lunes

El conflicto en torno a la educación en Chubut inicia su cuarto año y nuevamente trae una medida de fuerza por parte de ATECh. El gremio que nuclea a trabajadores de la educación anunció hoy que desde este lunes 8 de febrero comienzan una retención de servicios.

Argumentaron la decisión en que todavía no ha habido convocatoria a negociaciones paritarias ni tampoco propuestas sobre cómo se cancelará la deuda salarial existente. Asimismo, remarcan que "no se firmó el protocolo para la semipresencialidad" y la situación epidemiológica "no se ha modificado". También adujeron problemas en la infraestructura escolar sin resolver.

De esta forma, el período especial que tenía su inicio previsto para este lunes 8 de febrero no comenzará con normalidad.

El comunicado de ATECh: