"Muchos diputados han recibido fotos de los hijos con mensajes mafiosos", aseguró Pagliaroni

Manuel Pagliaroni, diputado provincial de Juntos por el Cambio, habló sobre el proyecto de zonificación minera. El presidente del bloque ha manifestado, al igual que su compañera de banca Andrea Aguilera, que votará en contra.

En diálogo con Cadena Tiempo señaló que “el proyecto sigue en comisión y podría tratarse mañana, la semana que viene o nunca como cualquier proyecto que ingresa a la Legislatura”. “Este proyecto tiene importancia, genera adhesiones y rechazos de buena parte de la sociedad. Es algo que moviliza y que genera expresiones a favor o en contra. Es `pesado´ y no es una ley más, no regula cuestiones menores", remarcó el legislador. Por eso "quienes tienen previsto acompañar deben tener la certeza absoluta de chequear cada punto y coma. Sin dudas, los diputados que acompañan la iniciativa quieren tener plena certeza, es comprensible".

"Si se trata o no, dependerá de que haya suficientes diputados más de la mitad que puedan acompañar. Desconocemos qué sucederá”.

Con respecto a las opiniones encontradas que genera la posible habilitación de la minería en la meseta, aseguró que existen gran cantidad de presiones y hasta amenazas. “Hasta anoche tuve personal policial en mi casa, lo cual no es agradable ni para mí; ni para mi familia, ni para mis vecinos. Hubo amenazas y siempre las hay telefónicas o en las redes sociales. Me sorprende que ningún fiscal haya actuado de hecho ante las amenazas o eventuales acciones directas o daños. Muchos diputados han recibido fotos de los hijos con mensajes mafiosos. Es muy grave lo que pasa”, afirmó.

Por otro lado, criticó la medida de la jueza Alicia Arbilla, que resolvió que no podrá tratarse hasta que se dicte sentencia sobre una denuncia de los vecinos autoconvocados por el No a la Mina: “Ningún juez puede pedirle a un poder que no trate un tema. Carece de toda razonabilidad. Es disparatado respecto del proyecto de Zonificación Minera como de cualquier otro y es mucho más grave de lo que estamos suponiendo en principio”. “Las normas y leyes que dicta Legislatura como las Nacionales y tienen un control de constitucionalidad y pueden ser, una vez que son votadas, consideradas inconstitucionales por parte de alguien que pudiera sentirse perjudicado por la misma", recalcó Pagliaroni.

“Dudo que la jueza sepa lo que se iba a votar, no es adivina y honestamente, nos sorprendió que una funcionaria judicial dicte una resolución semejante. Si quiere hacer política, que se presente en una lista”, concluyó.