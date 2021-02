Madryn: Cayó la cantidad de visitantes pero aumentó la estadía promedio

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Dirección de Planificación, realizó el informe mensual de movimiento turístico registrado en la ciudad, según el cual rozó el 40% de ocupación promedio durante enero, unos puntos porcentuales más altos que los registrados en los primeros quince días del año.

El promedio general del primer mes del año fue del 37% de ocupación con picos del 41% durante la tercera semana y del 40% en la segunda quincena, los momentos más importantes de la temporada históricamente para la ciudad.

“En este contexto de pandemia y, después de nueve meses de actividad cero, estos números no son para nada desalentadores. Por supuesto, no es similar a las temporadas anteriores, pero sí un bálsamo para un rubro que se vio notoriamente afectado y aún lo está. Que la gente haya elegido disfrutar de sus vacaciones en Puerto Madryn no solo es gracias al trabajo de promoción sostenido que se realizó a pesar de la pandemia, sino también por el compromiso del sector privado y las políticas sanitarias de la ciudad para brindarle a la gente un destino seguro”, destacó Marcos Grosso, secretario de Turismo Municipal.

Según el detalle estadístico, estuvo ocupado el 40% de las habitaciones disponibles para la actividad turística. Además, se destacó que el 68% de los visitantes que llegaron a Madryn en enero lo hizo en plan familiar, mientras que el 28% lo hizo en pareja exclusivamente.

La tercera semana de enero continúa siendo, históricamente, la más fuerte en torno al turismo de verano. Del 16 al 22 de enero, la ocupación promedio trepó al 41%, varios puntos porcentuales más que durante las dos primeras semanas.

De dónde llegan los turistas

Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 52% continúan siendo los centros emisores de turismo más importantes. Es importante destacar la presencia de turistas llegados desde Córdoba, Litoral y la Región Patagónica durante este primer mes del 2021. Dentro de la estadística del turismo interno chubutense, el 70% de los residentes que llegaron a la ciudad lo hicieron desde Comodoro Rivadavia.

Otro dato a resaltar es que el 92% llegó a la ciudad en auto particular y la mayor motivación fue el contacto con la naturaleza.

Si bien a priori se esperaba una importante afluencia del público regional por la intención de vacacionar en destinos de cercanía, la confianza que mostró el destino permitió que turistas de distintos puntos de la Argentina tomaran como rumbo Puerto Madryn.