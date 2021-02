La esquelense Keila Falcón presenta el próximo sábado 13 de febrero a las 20 su libro 'Silencio Vacío'. Lo hará a través de la plataforma Zoom por la imposibilidad de hacer algo presencial en este contexto sanitario y para que se pueda sumar gente de afuera a participar.

En diálogo con Red43, contó cómo surgió la obra: "No fue decir que quería escribir un libro, fue una tarea que tenía pendiente para mi psicóloga que me pidió que escriba algo de mi historia. En un momento tenía 30 o 40 hojas escritas y dije 'es momento de transformarlo en un libro'". "Lo trabajé sola hasta junio del año pasado, me comuniqué con la editorial Argenta y empecé a darle otra forma, en el medio pasé por una situación y agregué otro capítulo. Ellos me fueron asesorando con la edición, la tapa, pero todo el resto lo hice yo", comentó.

"Trata básicamente de mi vida personal, obviamente hay cosas que omití porque eran muy fuertes o para no lastimar a otras personas. Se trata de cómo convivir con depresión, ansiedad, trastornos alimenticios desde prácticamente los 14 años, contando un poco cómo fueron mis vivencias, mis dolores, mis alegrías también y cómo pude salir de todo eso", explicó Keila. Al respecto, agregó: "Trato de sacar aprendizajes de eso. También le dedico un capítulo a cómo ayudar, si sos una persona que no lo padece pero conocés a alguien que sí, poder ayudar a esa persona, saber cómo manejar la situación, entender cómo se siente, porque mucho no se habla, es un tema muy tabú todavía".

"Lo empecé a escribir en enero de 2020 y lo terminé en junio. Fue muy fugaz, al ser mi propia historia es un poco más fácil escribirlo", concluyó la autora de 'Silencio Vacío'.