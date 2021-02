Fernando Epele, responsable del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, conversó con Red43 sobre el combate del incendio originado en la zona de Cuesta del Ternero que en uno de sus sectores pasó al lado chubutense.

Remarcó que "las condiciones continúan críticas con un efecto acumulativo que se está complicando cada día más, la falta de humedad y las altas temperaturas". "El incendio en ese sector tiene estas condiciones, se dificulta mucho el control". No se expandió por encima de las 300 hectáreas pero sigue sin estar controlado.

El trabajo es arduo y "cuesta mucho definirlo": "Es un lugar con difícil acceso, bosques, ladera de montaña y el personal desplegado con helicóptero del Servicio Nacional desde primera hora de la mañana". "Desde el lugar de los focos más distantes en la ladera de la montaña, van descendiendo durante la jornada, enfriando y conteniendo sectores que se encuentran con más actividad", detalló Epele.

También operan con maquinaria para abrir caminos en los sectores de acceso más dificultoso para mejorar los caminos y poder llegar con agua. "Como es un trabajo que demanda tanto tiempo por más que tengamos relevos solicitamos al Servicio Nacional un refuerzo de brigadistas", señaló.

En este sentido, el funcionario destacó que ayer se confirmó la llegada de 19 combatientes del Parque Nacional Calilegua en Jujuy: "Ese aporte lo vamos a tener y nos va a permitir reforzar las actividades que tenemos en combate". También permitirá tener el recurso humano de la región abocado a otros focos que puedan aparecer, como uno que se originó hoy en El Hoyo.

"Las condiciones son críticas en toda la jurisdicción"

"El incendio ha abarcado más de 6000 hectáreas en Río Negro y continúa activo, en condiciones críticas en algunos lugares", recalcó Epele. Dejó en claro que los recursos y el personal chubutense está abocado de lleno al trabajo en las 300 hectáreas dentro de nuestra provincia.

La dramática actualidad no está cerca de mejorar, al menos desde la previsión climática. "No se ven lluvias en los próximos días, por el contrario la humedad va a estar muy baja y las temperaturas inusualmente altas, por encima de 30 grados. Hoy la máxima es de 29, mañana 31. Son temperaturas que no son normales para la región", advirtió el especialista.