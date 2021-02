Chubut atraviesa una crisis educativa hace, prácticamente, tres años y los padres de los alumnos agravan su preocupación ante la constante incertidumbre. Este martes, el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se reunió con el gobernador Mariano Arcioni y otros ministros del gabinete provincial.

Ante la llegada de Trotta, los padres organizados se mostraron optimistas con que Nación pueda ayudar a solucionar el conflicto salarial que mantiene la provincia con los docentes.

Gustavo y Verónica son parte del grupo de padres que continúan realizando gestiones para que las clases puedan regresar a clases. "Estamos esperanzados en que el Ministro pueda llegar a un acuerdo con ATECh y los diversos gremios para mejorar. Sabemos que la situación es difícil, pero Nación tiene que asistir a provincia que no ha podido avanzar en un arreglo. Nuestros niños y adolescentes han perdido muchísimo tiempo en educarse y prepararse para el futuro", comentaron.

Sobre las gestiones, profundizaron: "Nos reunimos con directores de escuelas, con los diputados provinciales y el diputado nacional que tenemos en la localidad. Nos hemos reunido con la ministra de educación provincial y con la defensora del pueblo. Nos hemos reunido con padres, el intendente que queremos reunirnos nuevamente. Estamos formando una red de padres en la provincia para avanzar en las vías de solución. Tratamos que se respeten los derechos de los chicos, que son los grandes olvidados, afectados y vulnerados. No puede pasar más tiempo en esta situación. La educación es un derecho fundamental".

"Hemos hecho presentaciones, carpetas en mano, en la casa de los legisladores, hace dos meses y no nos han dicho nada. Nos prometieron gestiones y acá estamos esperando. No nos ha contestado ninguno de los cuatro. Son los que tienen la máxima responsabilidad de solucionar el problema".

Por otra parte, agregaron: "Si no hay una solución de fondo, que tiene que ver con la vulneración de los derechos de los trabajadores que hay una situación irregular en sus haberes, vamos a seguir de esta forma. Es un conflicto que sin una mesa de diálogo con soluciones posibles, no vamos a lograr que los chicos vuelvan a la escuela. No tiene que ver con el año de la pandemia, tiene que ver con la formación de los adolescentes y de los niños. Muchos de ellos, además de formarse en la escuela, van proyectando su futuro".

"Muchos de los chicos quieren trabajar, seguir estudiando y es muy difícil de lograr sin cerrar una etapa que está pendiente de un hilo".

"Creemos que Trotta va a colaborar. Tenemos la esperanza puesta ahí, de comenzar a ver una salida y un principio de acuerdo. Que finalmente podamos empezar a reestablecer el sistema", expresaron.