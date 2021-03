“Nos parece que como instituto, debemos ayudar a reflexionar sobre lo que nos está pasando como sociedad y comunidad educativa. Reconocemos que en Chubut el problema no es la pandemia, sino la política educativa“ fueron las palabras de Carlos Regueiro, vicedirector del ISFD 809.

Respecto a esta frase, aclara que es “un problema de política. La pandemia se puede arreglar, hay protocolos. Cuando hablamos de política educativa hablamos de decisiones, de política salarial, pero que no se agota en eso. Hablamos de decisiones que se van tomando, como por ejemplo el presupuesto aprobado por legislatura para este año prevé un recorte del 5,4% y le da a la policía un aumento del 10%“.

Indica una política de deterioro en la educación. Y con respecto a los términos económicos, aseguró que por las estadísticas, el ministerio ahorró en 2020, 3 mil millones de pesos. “Equivale a una masa salarial completa. En diciembre el gobierno podría haber arreglado la infraestructura de muchas escuelas como la nuestra“ aseveró Regueiro.

En esa línea, expresó que la única política que se ve, es la política de ajuste en la educación. “Hay una política de recortes, de ver la manera de gastar menos y no invertir en la educación. No pensar en cómo se puede subsanar las desigualdades que la pandemia puso más en evidencia, generar instrumentos para el acceso de todos en la virtualidad, ese es uno de los problemas“.

Respecto al discurso que se instala en la sociedad en relación a los docentes, afirmó su postura. “Lo que se genera en el discurso es ir destruyendo el contrato fundacional de la escuela, que es el de la confianza entre la familia y la escuela“.

“Estamos llenos de prejuicios, comentarios, frases generadas acerca de los docentes por parte de las familias. Algunos hablan de que los docentes ponen palos en las ruedas“

Además hizo hincapié en algunos discursos dados en el aniversario de Esquel. “Se reiteró esta lógica que no reconoce la realidad, de poner al mismo nivel el gobierno y los docentes, como si fuera mamá y papá que se ponen de acuerdo para llevar adelante las clases de los chicos“.

A su vez, aseguró que las responsabilidades son distintas y no están en el mismo nivel. “Cuando el estado no organiza la comunidad, no da respuesta. Debe cumplir con la ley: pagar los sueldos, arreglar las escuelas“ aseveró.

Respecto al 2020, tomó postura acerca de lo que dejó en términos educativos. “Se pasó el año entero sin ninguna decisión en relación a la conectividad de los estudiantes. Acá hay una responsabilidad de los tres estados: Nacional, que no mandó insumos en la provincia. Provincial, que no genero políticas de equidad, y el Municipal que podría facilitar espacios en los barrios y en la zona para que puedan acceder los estudiantes a las clases“.

Por último, manifestó que Esquel es una de las ciudades de la Patagonia que tiene una oferta educativa amplia y que hay que ponerla en valor como comunidad, sostenerla y defenderla.