De cara en el 2021, el concejal de Cambiemos fue contundente a la hora de trabajar para Esquel. "Queremos generar un semillero de nuevos proyectos. Debería estar el departamento ejecutivo y todas las banderas políticas para buscar un beneficio positivo en la zona".

"Recordemos que Esquel tenía una fábrica textil, una producción avícola, una producción lechera, que no se exportaba ni se vendía al resto del país pero tenia incidencia en la zona"

Sobre las complicaciones económicas, indicó que "nosotros ahora estamos ingresando comida y exportando dinero", y que los ingresos brutos fueron un detonante que hicieron que varias empresas cerraran. Además agregó que "tenemos una zona privilegiada en cuanto a un montón de aspectos".

"Se dejó de producir como se producía"

Con el interrogante de ¿Cuáles son los otros proyectos para este 2021?, respondió:

Apoyar al pequeño emprendedor.

Fomento de las cooperativas de trabajo.

"Hay una que mas me llamó la atención, aunque el nombre no cae bien en la gente, es minería urbana. Refiere a todo lo que es reciclaje de aparatos tecnológicos que tienen muchos componentes de gran valor. Estuvo el proyecto en vigencia, pero no se le dio el apoyo necesario y tampoco el espacio físico para funcionar", afirmó.

"Esos son los pequeños cambios grandes que podemos hacer, eran doce personas que iban a trabajar en el proyecto y no se llevó adelante"

En cuanto al reciclaje, "hay un montón de proyectos en cuando a reciclaje de aluminio, hay muchas cosas que se pueden hacer. Más que hacer marcos regulatorios , tenemos que ayudar en las gestiones y en la financiación, en mi caso en particular voy a basarme en eso", concluyó Austin.