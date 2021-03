La secretaría del barrio, Fernanda Fernández, explicó que en el día de ayer hizo un descargo. "Lo hago como mujer, como madre, por todas las que no están".

"No lo trato de femicida, si no que tenemos que empezar a cortar con el patriarcado, con este machismo que hay en la sociedad, mundialmente. Se considera normal"

En esa línea, pidió llamar a reflexión a todos los vecinos. "No soy mejor que nadie pero respeto al prójimo, a las mujeres y niños, yo fui testigo de muchos testimonios que se acercaron", y agregó que "me duele en el alma, se me cayeron las lagrimas más de una vez, se me va la voz de recordarlo. cómo mujeres me contaron que cuando venían y pedían ayuda por algo, el les pedía favores".

Además, sostuvo que no cuenta con pruebas. "No hay video y audio que lo corrobore, no fue solo una vecina, sino varias. Incluso una hoy no está, ella falleció".

"Lo hago en memoria de ella, o quienes sufrieron abuso o aprovechamiento por parte de un hombre, merecen que alguien de una voz por ellas"

A su vez, exclamó que ella también recibió maltrato por parte de Prafil. "El señor a mi en varias ocasiones me insultó, me faltó el respeto incluso delante de mi hija, en pleno centro de la ciudad".

¿Necesitamos que una persona como él vuelva? Con todo un historial e irregularidades, cuando entrego el mandato acá de cosas que faltaban no supo explicar nada. necesitamos volver a eso?, se pregunta Fernanda, y agregó que "después nos catalogamos con el cartelito ni una menos, vamos a las marchas y luego nos olvidamos".

Hizo hincapié en que hay funcionarios que saben lo que pasó e incluso todavía lo apoyan y acompañan.

"Las mujeres hoy tenemos una voz, no son los tiempos de antes. Lo vamos a cambiar cueste lo que cueste"

En ese contexto, indicó que no le tiene miedo a nadie. "Menos a él. No le debo nada a nadie, hay gente que se calla las cosas porque siente que le debe algo", y sumó que aunque ella esté actualmente trabajando con el presidente del barrio, Miguel Ramírez, en conjunto con sus compañeros para la gente del barrio, no consideran que al que ayudan les deba algo., "es la responsabilidad que asumimos cuando quisimos estar en una lista vecinal", remarcó.

Sobre el trabajo que realizan en el barrio y su rol como secretaria de la junta vecinal, afirmó que está para ayudar a la gente. "Lo hacemos ad honorem, hay que pasar muchas horas, bancarnos las caras malas...".

"No puedo ir al centro de la ciudad y que este señor me denigre y me falte el respeto"

Por último, cierra con un interrogante: ¿está bien que lo vuelvan a dejar presentar una lista ? un historial de 16 años, entregando el lugar con muchas irresponsabilidades... y agregó que nunca se animaron a denunciarlo por lo mismo, el miedo a la exposición y el no tener pruebas.

"Es preocupante, no es algo pequeño. Se tiene que hacer algo, la sociedad debe poner un alto a esto, y decir basta. No podes entrar a una lista vecinal de nuevo, ni acá ni en ningún lado", concluyó.