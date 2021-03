Tres comerciantes que se esfuerzan día a día para tener ventas y que puedan ingresar los clientes. Algunos pasaron la pandemia, otros decidieron apostar a su negocio recién este año. Entre medio, se instaló una obra de pluviales que si bien beneficiará a la gente, no dieron aviso anteriormente para que los trabajadores puedan organizarse y prever situaciones.

"La obra está hace dos meses, afectó mucho a lo que es ventas, bajó más de 50% en relación a las ventas habituales", indicó el comerciante de la pollería "Don Pollo".

En esa línea, hizo una comparación con el año pasado. "Con la pandemia bajó mucho, y ahora con el corte de la calle más todavía. No es una obra rápida, entiendo que se pueda demorar, pero no es mucho lo que es el tramo de avenidas. Son 30 metros, que tarden dos meses, para un negocio y en esta situación, es mucho tiempo",

También hizo hincapié que en su cuadra, la de Avenida Alvear, se encuentran comercios nuevos que a penas se instalaron, al otro día cortaron la calle.

Respecto a las medidas que tomaron, sostuvo que realizaron una nota a la municipalidad para que los ayuden.

" Hicimos un pedido a la municipalidad para algún descuento, ya sea de habilitación comercial o por los impuestos. Para ayudar a los comerciantes pequeños a solventar un poco las pérdidas de flujo de dinero, que tenemos todos los meses"

En ese marco, explicó que intentó que firmen todos los comerciantes de la cuadra, "para que en vez del reclamo que sea de una persona, sea de la gran mayoría de los comerciantes".

A su vez, remarcó que recibieron la nota pero todavía no obtuvieron ninguna respuesta.

"A los comerciantes de la avenida Ameghino les pasó lo mismo, pero no hicieron el reclamo"

Uno de los motivos de que no ingresen personas a los comercios, es porque se cortó el tráfico. "Hay gente grande que viene acá y anda en auto, qué es mas cómodo frenar el auto en la puerta, comprar e irse. Los clientes mayores no se animan a entrar en contramano, porque tenes que hacerlo si o si, o estacionar al frente que está el boulevard".

"Uno no se queja por la obra, porque va a servir para que no se inunde este tramo de la avenida y ayudará a que la gente cruce. Estamos en contra del tiempo de la obra, 2 meses para 30 metros es mucho tiempo. No están trabajando a mano, están con maquinarias" afirmó el comerciante.

Por otro lado, un emprendedor y trabajador de la panadería "los amigos", indicó que apenas se instalaron, llegó la obra. "Hace 40 días estamos acá, empezamos el emprendimiento que es familiar y comenzó la obra, nos afectó mucho. Estamos a la espera, se hizo largo".

También recalcó que las ventas en generales bajaron, y remarcó que al ser una avenida muy transitada, actualmente hay que tomar otro carril y para entrar a su calle tienen que hacerlo en contramano.

"La empresa tendría que haber informado tiempo antes para tener los recaudos"

Por último, el comerciante de la tienda de limpieza "todo resuelto", también indicó que la gente, al estar cerrada la calle, no entra a los locales.

"Las ventas cayeron un 5o%, más de 40 días . Nosotros estamos hace un año. En la cuadra somos 9 comercios afectados"

Además sostuvo que no dieron aviso de la obra pero sabían que en algún momento la iban a hacer. "Hicimos una nota a la municipalidad por el tiempo, porque en un momento no se veía gente trabajando".

Lo único que esperan es que termine lo más antes posible, para poder volver a sus ventas habituales.