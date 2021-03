Verónica Ramírez, conocida como "la pitu", es una atleta muy querida de la ciudad. Hace 33 años que corre, tuvo algunas pausas y trabas pero nunca desistió, siguió entrenando y dando lo mejor de ella.

Potencia y resistencia es lo que la caracteriza, corre y gana carreras. Ganó el K42 en Villa la Angostura, 130 KM y 100 millas en Patagonia Run. Algunos la catalogan como "la incansable". La pitu no es una atleta a tiempo completo, también es profesora de educación física y tiene a su grupo "corre vero", quienes son su gran sostén y siente un orgullo muy grande por ellos.

- ¿Cuándo comenzaste a correr?

Empecé a correr a los 9 años, en cuarto grado de la escuela primaria N°54 con el profesor Jorge Maciel. Él fue mi primer entrenador, desde ahí inicié con el atletismo.

En esa época trabajábamos con diferentes pruebas, no solo correr: saltos, lanzamientos. Fue así que elegí las carreras de pista.

"En esa época nunca figuraba entre las primeras, siempre quedaba cuarta o última, pero perseveraba, me encantaba y apasionaba"

No importaban los puestos. Lo seguí haciendo con amor y con pasión. Siempre esperaba la oportunidad para ir a las carreras, ya sea en Comodoro o Trelew. Los fines de semana eran avocados estar en carreras o eventos deportivas, me gustaba todo lo ligado al deporte: natación, futbol, entre otras

Los días de semana después de la escuela también entrenaba. Mis mejores viajes y amigos. Los gané en esa época con el deporte.

Anécdotas que la marcan

Una vez me llevaron a un nacional a los 14 años. Fuimos a esperanza, Santa Fe. Fue algo muy emocionante, no quede en buena posición, pero me divertí y me gustaba viajar.

No me sentía mal por perder, a veces pasa seguido en la competencia. Podes ser primera, segunda o tercera, pero no te hace mejor ni peor.

Recuerdo haber ido en una camionetita de escolares. Terrible, un viaje enorme, fuimos a correr y nos volvimos.

"La mayoría de los viajes eran a pulmón, no teníamos tanta ayuda, recuerdo que dormíamos en la terminal a veces"

Nos divertimos y la pasábamos muy lindo. Compartimos momentos maravillosos hasta los 17 años, que terminaba el secundario y me iba a estudiar el profesorado de educación física.

Estudios de educación física

Estudié el profesorado en Comodoro, intenté entrenar con quique, un entrenador de allá pero no pude quedarme porque no conocía a nadie. Corría sola, pero no deje de hacerlo porque me gustaba.

La primera pausa deportiva y el después

Quedé embarazada en mi segundo año de mi primera hija, que hoy tiene 24 años. ahí tuve mi primer párate. Seguía corriendo embarazada, con mucho cuidado

Después de tener a mica, me aboqué a terminar mi carrera. A los 2 años y medio fui mama otra vez, de anto, que tiene 21. Me recibí de profesora en educación física y me vine a Esquel.

Volví a entrenar primero sola, ya que Maciel no entrenaba a grupos. Empecé con Víctor Álvarez y actualmente sigo entrenando con él. Comencé despacito a ver que lo que más me gustaba era el fondo, y las carreras más largas, o la montaña. Me atraía un poco más, y trabajé con eso.

Victor Álvarez - Entrenador de "Los Patagones"

Año 2009: El comienzo de otra etapa

En ese año decido realizar un cambio en lo que era como atleta: realmente entrenar, focalizando objetivos como estar en carreras importantes. Antes lo hacía, pero no me lo tomaba con tanta responsabilidad.

Empiezo a entrenar mucho más fuerte, ver hasta donde podía llegar. Hice un trabajo con nutricionistas, profesores. Comienza otra etapa en mi vida, de muchos logros, un camino muy lindo de alegría. Empezaba a darse todo vuelta.

"De haber sido la tercera o última, pasaba a ganar carreras"

Me invitaban a una carrera, a otra. La gente me empezaba a saludar en las carreras, sacarse fotos conmigo

Carreras muy lindas que me parecían imposibles de ganar: 4 refugios, K42.

Más logros

Entre los logros más importantes que tengo son haber sido convocada dos veces para representar al país. En el 2016 me fue muy bien también, haber quedado 17 en un mundial.. Para mí fue alucinante. Gané el k42 en villa la angostura , 130 km y 100 millas en Patagonia Run... creo que fueron las carreras más importantes que nunca pensé que iba a poder ganarlas, que me parecían un sueño.

"El ser mundialista es el logro más importante, no te lo saca nadie"

- ¿Te arrepentís de algo?

Me arrepiento de no haber aprovechado un poco mas la etapa infantil y adolescente en el ámbito deportivo. Era vaga.. no entrenaba tanto, creo que también ahí no me cansé.

Mi profesor Maciel cuidó mucho mi infancia. Es una de las cosas mas importante que me gustaría que pase en los niños que hacen deporte, que jueguen, se diviertan, y no compitan.

"La competencia es dura. Sos el mejor, o el peor, primero o segundo. Yo no lo veo así. Para mi siempre corro contra mi misma , contra un reloj, en hacer una mejor marca, tratar de dar lo mejor de mi"

Perduré. Me da risa cuando El Chavo Ortiz dice que soy interminable, y eso me da alegría... corro desde los 9 años y hoy tengo 44 y sigo disfrutando , sigo feliz , cumpliendo sueños, metas, objetivos.. No paro de pensar qué puedo hacer. Me mantiene vital.

Su grupo "Corre Vero"

No sé si es un grupo de corredores, pero es un grupo de personas que me ayudó enormemente en muchas cosas.

Estuvieron conmigo en situaciones difíciles, estuvieron ahí para sostenerme, pasamos buenos momentos y han estado, siguen estando.

Es un grupo humano maravilloso, personas increíbles, mantienen el grupo. Son profes suplentes cuando no estoy, ayudan al otro, lo asisten, esperan.

Eligieron el correr como salud . como bienestar, y algunos buscan objetivos. Conocer lugares...

Más o menos son 70 personas, tengo un pequeño grupito en Comodoro que trabajamos a la distancia. Me da placer y alegría el compartir mi pasión con todos.

"No todo a veces es lindo, a veces también hay cosas difíciles, pero transmito que la carrera es como la vida: tenes subidas, bajadas, momentos buenos y momentos malos"

- ¿Qué sentís al ver los logros del atleta Joaquín Arbe y qué te produce haber sido su primer entrenadora?

Joaquín vino en sus primeros inicios, jugaba al fútbol y a la vez corría, en una canchita donde yo era profesora del barrio Sargento Cabral.

Así comenzó su carrera deportiva.. era una luz desde ese momento que llegó al grupo, travieso...

"Estuvo poco tiempo conmigo y yo sabía que iba a llegar donde llegó . Lo quiero mucho, le tengo cariño"

Tuvo momentos en los que no pudo dedicarse a full, y eso me genera tristeza. Me gustaría que se lo hubiese acompañado un poco más en el ámbito deportivo, pero él es luchador, tiene garras, está donde lo merece.

- ¿Qué sentís cuando estás en la línea de largada?

Cuando estoy por largar una carrera agradezco a dios. Hoy por hoy estoy lesionada y no puedo correr. Valoro cada vez que estoy en una línea de largada , cruzar la meta, siento alegría , pasión , disfrute, todas cosas positivas me genera una carrera.

Antes me generaba dolor de panza por la competencia, hoy ya no, pienso en disfrutar y no competir. Sí me da dolor de panza mis alumnos que cuando corren quiero que la pasen bien, que disfruten.

"Prefiero correr y que ellos corran y no estar de espectadora"

Nutrición

No hago dietas estrictas y tampoco me cuido, amo comer, sobre todo después de una carrera me gustan las milanesas con papas fritas y huevo frito. Pero trato de comer lo más saludable y sano posible, no fumo, no tomo alcohol...

- ¿Qué sentís al representar Esquel?

Es un orgullo para mi representar Esquel, es mi lugar donde nací y donde volví. Es el lugar al que quiero seguir apostando, me gusta que la gente venga, que conozca, que vean los lugares maravillosos que tiene.

La paz, el cariño de la gente, lo solidarios que somos. Siento mucho orgullo decir que soy de Esquel y que la gente pueda venir y conocernos.

"Tenemos los mejores corredores, me llena de orgullo"

No nos cabe dudas de que Vero es y será una de las mejores atletas de la ciudad, con una gran trayectoria y humildad que la caracteriza, tanto como profesora y corredora.