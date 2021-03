“Wonderful Tonight” es una canción compuesta e interpretada por Eric Clapton (Reino Unido, 1945) incluida en su álbum de 1977 Slowhand. El tema lo escribió para Pattie Boyd -se enamoró de ella desde que la vio por primera vez -. La conoció cuando estaba casada con uno de sus mejores amigos, el Beatle George Harrison.



Clapton es considerado uno de los mejores guitarristas de los tiempos. Además de un virtuoso de la guitarra -conocido como “slowhand” (mano lenta) por su capacidad de extraer sonidos y melodías maravillosas de su instrumento- ha sido un extraordinario compositor. Además de “Wonderful Tonight”, le dedicó a Patty Boyd “Layla”, “Why Does Love Have To Be So Sad” y “Forever Man”.



Eric Clapton, escribió “Wonderful Tonight” en 1976 mientras esperaba que su novia -luego sería su esposa- Patty se preparara para salir a un concierto en homenaje a Buddy Holly, organizado Paul McCartney. Clapton estaba sentado en su sofá tocando la guitarra y esperado a que ella se probara la ropa.



Patty Boyd en una entrevista a The Guardian contó su propia versión de la composición: “Eric estaba sentado tocando su guitarra mientras me probaba los vestidos en la zona de arriba. Estaba tardando mucho y entré en pánico por mi cabello, mi ropa, mi maquillaje. Y cuando finalmente bajé las escaleras, él estaba ahí esperando. Me regañó severamente, pero me dijo: ‘¡Escucha esto!’ “



En el tiempo que Patty se había tomado para prepararse, Clapton había escrito “Wonderful Tonight”.



El 28 de marzo de 1979, el día después de que se casaron, Clapton subió a Patty al escenario y le cantó la canción en el concierto que dió en Tucson, Arizona.



Eric lanzó una versión en vivo en 1991 grabada en Londres con la National Philharmonic Orchestra y la incluyó en su álbum 24 Noches.

La canción también ha sido usada en el cine en la película “La historia de nosotros” protagonizada por Bruce Willis y Michelle Pfeiffer.

Patty Boyd, la inspiración



Modelo y fotógrafa británica fue la primera mujer del Beatle George Harrison con el que se casó en 1966. Doce años duro su matrimonio lleno de infidelidades, drogas y la vida disoluta y bohemia de Harrison. En 1974 se separan y Patty se va a vivir con Eric Clapton quien estaba enamorado perdidamente de ella desde que la conoció con 17 años. En 1979 finalmente se casan, una boda en la que cantaron los Beatles incluido el ex de Patty, George Harrison.



Versiones de “Wonderful Tonight”

Las versiones de la canción son varias, entre ellas está la del artista country David Kersh en su álbum If I Never Stop Loving You. En tanto Michael Bublé hizo una versión en cooperación con Ivan Lins en su álbum Call Me Irresponsible. Mientras el cantante de country Don Williams hizo otra versión en 2003.

Por su parte el grupo de Heavy Metal catalán Sangtraït versionó esta pieza en el año 2005, dentro de un recopilatorio de baladas propias llamado Crits de silenci



En Argentina el cantante de blues JAF (Juan Antonio Ferreyra) grabó una versión en español en su álbum Diapositivas de 1990 llamada "Maravillosa esta noche"



En 1988, Clapton tocó en el concierto para Nelson Mandela como artista invitado con Dire Straits, donde se hizo una versión de la canción con el apoyo del grupo.



Letra de "Wonderful Tonight" (Maravillosa esta Noche)



Es tarde al anochecer

Ella se pregunta que ropa ponerse

Se pone el maquillaje

Y se cepilla su largo y rubio cabello

Y entonces me pregunta,

«¿Se me ve bien?»

Y yo digo, «Si, estás maravillosa esta noche»

Nos vamos a una fiesta

Y todos se dan vuelta para ver

A esa hermosa dama

Que camina a mi lado

Entonces ella me pregunta,

«¿Te sientes bien?»

Y yo digo, «Si, me siento maravillosamente esta noche»

Me siento maravillosamente

Porque veo la luz del amor en tus ojos,

Y la maravilla de todo lo que rodes

Y es que tu no te das cuenta

Cuanto te amo

Ya es hora de volver a casa ahora,

Y me duele la cabeza

Le doy las llaves del coche

Ella me ayuda a ir a la cama

Y entonces le digo,

Mientras apago la luz

le digo, «Mi amor, estuviste maravillosa esta noche

Oh, mi amor, estuviste maravillosa esta noche»