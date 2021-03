Esta mañana se realizaron diversos allanamientos en Lago Puelo y Epuyén, con cinco detenidos y una menor de edad demorada por el ataque a la traffic en la que se trasladaba el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su visita a la región.

El Ministro de Seguridad de la provinicia, Federico Massoni, dio los detalles de los allanamientos encabezados por las Divisiones de Investigaciones de Esquel y la Comarca; Guardia de Infantería; personal de la División Sustracción del Automotor y supervisados por el jefe de la Unidad Regional Esquel.

Según indicaron a Red43, las detenciones tenían como finalidad la identificación de los acusados por apedrear el vehículo y revisar el prontuario de cada una de las personas detenidas.

Luego de realizar las tareas, todos recuperaron la libertad.

Por otra parte, el juez interviniente, Dr. Jorge Criado, había anunciado esta mañana que "Las detenciones son a efecto de algunas medidas periciales, no una connotación para hacer un control de detención ni nada por el estilo. Son medidas habituales, pero entiendo el interés porque fue en una visita del presidente de la nación. Son las medidas usuales que se piden".

"Entiendo que es un hecho grave. Estoy de acuerdo con la expresión libre de cualquier tipo de ideología, pero no me parece adecuada la violencia. No lleva a nada. Lo digo como ciudadano, porque todas las fuerzas políticas han repudiado el hecho", agregó el juez penal.