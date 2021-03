“La ayuda del gobierno nacional, por un lado con el ATN de 200 millones de pesos que deben utilizarse en toda la zona del siniestro, una parte va a la provincia y otra parte a los municipios; y también en el caso puntual de Lago Puelo hay un aporte en un principio de $ 53 millones que es para recuperar la red de agua del paraje Las Golondrinas, que esa parte es del municipio y también en Cerro Radal. Y después debemos lamentar el suceso que cuando estábamos finalizando la reunión en el centro cultural nos íbamos a dirigir hacia la zona del incendio en ruta 40 en lo que se conoce como Parcela 26, para visitar porque el Presidente quería ver en persona la sede de bosques que se quemó totalmente, al salir de ahí y subir a la camioneta un grupo de personas la agredió y es ahí que tiró piedras y rompió vidrios” describió el intendente de Lago Puelo en diálogo con la prensa.

Sobre los dichos en conferencia de prensa esta mañana por parte del Ministro de Seguridad, Federico Massoni, en la que responsabilizó al intendente de Lago Puelo, además de al diputado provincial Santiago Igón, por el fallido operativo para proteger a Alberto Fernández durante la visita a ese sector de la comarca, Sánchez dijo que “evidentemente el ministro está muy mal informado. Cómo se le puede ocurrir que nuestro presidente por el cual yo trabajé, hice militancia para que gane y sea nuestro Presidente, del que estoy orgulloso y voy a seguir estándolo. ¿A quién se le puede ocurrir que vamos a hacer algo para que él tenga un contratiempo? Los sistemas de seguridad de la provincia, y entiendo que de la presidencia, por ahí no articularon y no hablaron porque no pudieron prever esta situación. Creo que ahí tendría que mirar el Ministro de Seguridad y no en un intendente que no tiene nada que ver con la seguridad presidencial ni la del gobernador” enfatizó.

Además, consultado sobre el pedido de Massoni de la renuncia al cargo del Director de Tierras, quien fuera agredido, el jefe comunal de Lago Puelo expresó que “ese hecho es aislado en el tiempo y en el espacio”. Sin embargo no negó las agresiones que recibió, pero admitió que “otra cosa es la agresión que recibió la camioneta presidencial” y ratificó que Castro no seguirá siendo funcionario ya que presentó la renuncia el mismo día sábado.

Ante la consulta de un “enojo” entre el estado nacional con el provincial y al mismo tiempo con la intendencia de Lago Puelo, el jefe comunal expresó que “se generó una situación extraña desde la agresión al Presidente”, y luego relató que desde el primer momento que llegaron equipos debido a la catástrofe ígnea en ese sector de la provincia, incluso con la llegada del Ministro de Gobierno, José Grazzini, quien arribó a la zona con otro integrantes del gabinete, quienes arribaron con un aporte de $ 1 millón, “al mismo tiempo llegó el equipo de Nación con el Ministro Cabandié y el diputado Igón, fueron quienes articularon con otros ministerios como el de Desarrollo, Defensa, Hábitat y de la Mujer, para ver como llegaba para ver como llegaba la asistencia a nivel nacional, que es la más importante que nos está quedando en este momento”.

Luego, Sánchez indicó que en el lugar se encuentra trabajando el responsable de Defensa Civil , y hasta ayer al mediodía estuvo Juan Cabandié luego de comprobar que el incendio está controlado.

El Jefe comunal enfatizó que “la preocupación de la gente es muy grande, incluso hay muchos que quieren volver a sus lugares y la diversidad de casos es casi como la totalidad de casas quemadas, que hasta ayer se contabilizaron 315 solo en Puelo”, dijo a la prensa provincial. Además puntualizó que el relevamiento se está concretando en un trabajo en conjunto con provincia y el IPV.

“Nuestra preocupación es el vecino y trabajar con él para llegar rápidamente. Acá hay dos tipos de vecinos: los que se les quemó la casa totalmente y por otro lado los 16 mil habitantes que nos quedamos sin electricidad. Las Golondrinas y Cerro Radal se quedaron sin agua porque se quemaron las tomas y parte de las redes de distribución. Esto nos tocó a todos” finalizó Sánchez.