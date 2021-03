El Ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles 17 de marzo de 2021 que, en las últimas 24 horas, se registraron 195 muertes y 8.304 nuevos contagios de coronavirus. De esta manera, el total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 2.218.425 y las víctimas fatales son 54.231.

Según indica el parte epidemiológico, de momento, en Argentina hay 3.485 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 55,1% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 59,8%.

Por otra parte, en las últimas 24 horas fueron realizados 55.017 testeos y desde el inicio del brote se llevaron a cabo 8.137.605 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 161.073 casos positivos activos en todo el país y 2.003.121 recuperados.

“Tenemos por delante un escenario de una segunda ola que al día de hoy está muy cerca, no podemos anticipar cuándo será, pero está muy cerca, y estamos viendo un aumento leve pero paulatino de casos”, aseguró esta mañana Fernán Quirós, ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires.

“Durante este año aprendimos que todos tenemos algo para aportar; cuando perdemos la capacidad de cuidarnos, rápidamente el virus retoma la velocidad y aumenta. Pero cuando todos volvemos a cuidarnos, los casos vuelven a bajar”, enfatizó el funcionario porteño.

“Se sabe que el cierre de fronteras no es del todo eficaz en países de grandes fronteras como el nuestro. Por eso recomendamos: si no es indispensable, no es momento de salir del país. Sobre todo a países que tienen variantes de alto riesgo como Brasil, EEUU, Europa y Sudáfrica“, afirmó Quirós.

Esta noche despegará desde Ezeiza un vuelo de Aerolíneas rumbo a Moscú para cargar al menos 300.000 dosis de Sputnik V que llegarán el próximo viernes a Buenos Aires.

Serán 300.000 dosis de Sputnik V que se sumaran a las 3 millones de dosis de Sinopharm que llegarán desde Beijing antes de que concluya marzo.