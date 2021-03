El partido "Igualar" funciona hace algunos meses en Esquel y continúa recibiendo personas que se acercan a aportar ideas para la ciudad. En esta ocasión, Javier "Chino" Comparada y Diego Di Prinzio mencionaron proyectos que pretenden llevar a cabo.

"Tenemos la idea de que el municipio debe incluirse en cuestiones en la que tradicionalmente no ha entrado como materia de salud pública. Consideramos que se puede hacer mucho en esa materia. Llevé a mi vieja a hacer el test de coronavirus y había mucha gente. El trato del personal es magnífico, pero pensamos que hay muchas cuestiones que se pueden mejorar", expresó Comparada.

"Vemos como nuestro hospital se ha ido deteriorando y entendemos que acá se tiran la pelota. Es responsabilidad de la provincia y no avanza. El municipio no se mete y los resultados que necesitamos que lleguen para la gente, se demoran mucho en llegar y entendemos que desde el municipio hay muchas cosas que se pueden hacer. Ya estamos trabajando con el asesoramiento de médicos", agregó.

Sobre la educación, Comparada indicó: "Se puede reforzar mucho para nuestros jóvenes y establecer talleres de trabajo que podrían haber servido en la pandemia cuando no había clases. Los chicos podrían haber conseguido algún oficio para adquirir técnicas de estudio".

"La tierra es un bien social y está afianzado en la constitución. La toma de tierras, si bien está mal, entendemos que no debe tener un valor en su totalidad especulativo. EL municipio debe trabajar en lo que es un plan de tierra para la gente, que pueda pagar a través del tiempo a un valor razonable. Si el municipio se desentiende, la gente cuando se encuentra con un lote de 30 o 40mil dólares, es un número infinito que no se puede pagar", añadió sobre la situación de bienes.

"Esto no es politiquería barata. Yo no estoy de candidato a nada. Esto surge para acercarle a la comunidad un montón de proyectos que le cambien la vida y no sigamos discutiendo nombres".