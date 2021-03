Tras tres días de intensa búsqueda, apareció Maia Yael Beloso, la nena de 7 años que había desaparecido el lunes en la zona de Parque Avellaneda.

Fue confirmado por el Ministerio de Seguridad bonaerense. Su captor quedó detenido. Su abuela Élida fue la primera en salir a hablar con los medios: “Yo tenía miedo que me la mataran. Mi hija me dijo: ‘Mamá si le pasá algo, yo me muero”.

Élida dijo que vio las fotos de la Maia y la tranquilizó ver una sonrisa en su cara. “Yo no sé si el hombre sabía que los buscaban”, indicó.

Maia vivía en situación de calle con su mamá Estela, había sido vista por última vez el 15 de marzo. De acuerdo con el testimonio de la mujer, se fue con un cartonero que conocían y le había prometido conseguirle a Maia una bicicleta mejor. Pero nunca regresaron y la mujer pidió ayuda, desesperada.

El camino que hizo el secuestrador, Carlos Savanz

Las cámaras de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires captaron la imagen de él caminando por la calle con la niña y luego al ingresar a la estación Liniers del tren Sarmiento. Partieron en una formación a las 10.15 del lunes con dirección al oeste y 14 minutos después otra cámara los grabó cuando descendieron en la estación Castelar, partido de Morón, provincia de Buenos Aires.

Desde ese momento, pasaron seis horas hasta que su mamá radicó la denuncia por la desaparición y la policía la empezó a buscar. Luego, la fiscalía en lo Criminal y Correccional 54, a cargo de Laura Belloqui, dio intervención a Búsqueda de Personas y el Gobierno emitió una Alerta Sofía a nivel nacional. (TN)