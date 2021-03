La dirigente barrial informó a Red43 que ya llegaron algunos kits escolares, para los que más lo necesitan. "Me trajeron algunos kits escolares de urgencia, no esperaba una respuesta tan rápida". La urgencia es para quienes no tienen útiles y tampoco hojas.

Respecto a las relaciones que lleva con la secretaria de desarrollo social, Fabiana Vázquez y el Secretario de Coordinación de Gestión y Finanzas, Matías Taccetta, aseguró que siempre están disponibles. "Sé que para la sede del barrio mataderos, me comunicó con ellos y siempre obtengo respuestas".

Donaciones y solidaridad

Uno de los chicos de "Del Campo Carnes" nos donó 25 litros de leche, que reembolsamos para entregar a familias.

"Siempre llega alguien al comedor a donar"

En relación a cuando comenzará a funcionar el comedor, estiman que será "en los primeros días de abril".

Además aclaró que seguirán trabajando con el mismo equipo de trabajo y las mismas "comidas ricas que elaboramos". Por otra parte, el coordinador confirmó que "se harán cargo de los alimentos para el comedor".

Hidalgo sostuvo que "siempre está en función la sede, porque llegan donaciones y trato de avisarles a las familias que vengan a buscar tal comida que necesiten".

En esa línea, comunicó que llegaron a asistir a 250 personas. "El año pasado teníamos 189, entre ellas 20 adultos. Este año arrancamos más en lo que es ayuda alimentaria".

"Estoy a la expectativa de ver cómo vamos a trabajar este año con el tema del comedor, si no se abre el comedor de la 112, tendremos que ocuparnos nosotros"

Su preocupación principal son los niños y los adultos mayores. "Porque no les alcanza, ya sea por el alimento , los servicios o la medicación. Siempre trato de llegar a ellos", concluyó.