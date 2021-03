El gobernador Arcioni remarcó que “durante el 2020, luego de muchos años, logramos que los pagos a proveedores contraídos durante en el año, llegue al 93% de cancelación. A nivel de deuda financiera, en julio del año pasado cancelamos la totalidad del fideicomiso Chubut, creado en el 2010, por U$S 150.000.000”.



“Hemos reperfilado la deuda internacional de la provincia, de 650.000.000 millones de dólares, desde un marco de confianza y credibilidad con los acreedores. A través de gestiones con los tenedores, hemos logrado: la extensión de vencimientos del BOCADE hasta 2030 (se agregan 4 años); la disminución de la tasa de cupón a 7,24% para el primer año. Para el resto se mantiene la tasa de cupón original del BOCADE (7,75%); la extensión del cronograma de amortizaciones: se disminuye el 60% de las amortizaciones de los próximos tres años”, expresó el mandatario.



No se incrementó la deuda



Agregó que “con los resultados de la deuda reestructurada se logró resguardar en todo momento los intereses patrimoniales, fiscales y de sostenibilidad de la deuda pública que requirió la situación” y resaltó: “la operación realizada, bajo ningún aspecto, implicó la contratación de nuevos endeudamientos, por el contrario, la reestructuración del BOCADE no incrementa el stock de deuda y no se capitalizan intereses”.



En este marco, Arcioni valoró que “honrar nuestras obligaciones es un precepto ineludible en este Gobierno. Y este instrumento fue un logro histórico, muy beneficioso para cambiar las condiciones económico-financieras y poder proyectar el futuro de la provincia. Y lo que es más importante, el acuerdo al que arribamos nos quita las cadenas que limitaban el desarrollo de nuestra provincia y la atención de las necesidades de cada chubutense”.



El mandatario remarcó que Chubut fue “la única provincia que llevó adelante su proceso de reestructuración de deuda sin ningún comentario negativo ni rechazo de oferta, logrando mantener su riesgo reputacional crediticio internacional”.



Arcioni aseguró que ello fue “el fruto de todos los esfuerzos que se vienen haciendo para ordenar con transparencia y claridad los recursos provinciales, poco a poco comienza a ser más visible”, sentenció.



Recaudación petrolera en baja



“Chubut no ha sido ajena a la crisis mundial derivada de la caída de los precios internacionales del barril de petróleo y el impacto en la producción, la economía y las regalías provinciales; éstas han sido las más bajas en los últimos 15 años”.



En ese orden, afirmó el mandatario provincial que “el año 2020, fue el período de menor recaudación desde 2006. El total fue de 250 millones de dólares, es decir una caída del 32 % frente a los ingresos de 2019 y retrocediendo a niveles del año 2005. Incluso muy por debajo de los registros de los últimos años, cuando aún en ciclos críticos de precios, el monto final siempre superó las 3 centenas, como el año 2017, cuando cerró en 302,9 millones de dólares”.



No obstante, advirtió Arcioni que “a pesar de ello, estamos dando todos los pasos necesarios hacia un ordenamiento integral de las cuentas públicas, y luego de varios meses, volvimos a unificar el pago de la masa salarial”.



Planteó el mandatario como un objetivo central trabajar “para terminar de sanear esta deuda y estoy seguro que pronto será realidad, porque creemos y honraremos nuestra obligación de cumplir con los derechos de cada trabajador”.