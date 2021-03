El presidente de la Liga de Futbol del Oeste del Chubut, Víctor Tejada les entregó ayer a todos los presidentes de los clubes el protocolo redactado por el COEM y avalado por el Intendente Sergio Ongarato en relación a los entrenamientos con pelota, que en principio están autorizados solo para los clubes de Esquel.

La idea que es que cada intendente de las localidades que nuclea a clubes que participan en la liga local analicen dicho protocolo y que traten de adaptarlo con la menor modificación posible.

Por el momento los clubes solo están autorizados a realizar prácticas con pelota, entre un mismo grupo de jugadores y no está permitida la realización de partidos amistosos, según lo informó el presidente de la Liga a este medio.

“Si todos los clubes cumplen con el protocolo, está la posibilidad de que podamos estar en fase 3 y, a partir de allí sí se permitiría la realización de partidos oficiales, aunque sin público presente”, remarcó además.

Por otra parte, en la reunión oficial que mantuvieron ayer en la Residencia Deportiva donde participaron prácticamente todos los presidentes de los clubes afiliados a la Liga, resolvieron de manera unánime terminar abruptamente el torneo oficial de futbol de primera división, donde quedaban cinco fechas por jugar y nombrar a Belgrano de Esquel (líder hasta ese momento) como el equipo Campeón de este torneo y que sea el representante del futbol cordillerano en los torneos organizados por el Consejo Federal de la AFA, en tanto cuando regrese el futbol la idea es jugar la Liguilla Final, donde están clasificados del 2º a 9º puesto, para determinar a un equipo que represente también a la liga pero en el Torneo Regional que organice la Federación Patagónica.

Se informó además que los clubes tendrán tiempo hasta el 10 de marzo para confirmar su participaron o no a esta liguilla, sabiendo que los clubes no recibirán ninguna sanción si deciden por no participar, tras esta pandemia que tuvo a todos los clubes en jaque.

En lo que respecta al futbol de inferiores y torneo femenino, se decidió la suspensión de los torneos que se venían jugando y no declarar a ningún equipo campeón, como sí se hizo con Belgrano de Esquel en el torneo de primera división.

La idea es tratar de arrancar la Liguilla de primera división durante del fin de semana del 27 y 28 de marzo, solo con los equipos que ya estaban participando en el fútbol local y que manden su misiva antes del 10 de marzo, como fecha límite.