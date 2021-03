Diputados Nacionales recorrieron la zona afectada por los incendios

Los diputados radicales Gustavo Menna y Brenda Austin, del radicalismo, estuvieron recorriendo la Comarca Andina luego de los incendios que afectaron a muchas familias.

"Tomamos contacto con las personas afectadas. Es un panorama desolador", expresó Menna. "Ha generado una afectación enorme en galpones, viviendas. Nos pareció importante estar y valoramos que se acercara la vicepresidente de la comisión de recursos naturales y ambiente, Brenda Austin", agregó.

"Esto se venía discutiendo. El presupuesto de manejo del fuego bajó de 441 millones a 280", señaló el Diputado Nacional.

Menna opinó que "hay una necesidad de políticas públicas que permitan prevenir, alertar y evitar que estos hechos se produzcan".

"Estuvimos recibiendo denuncias por ocupaciones, incluso en el propio predio de la Brigada de Incendios. Lo que no hace la provincia lo están haciendo ellos, poniendo el cuerpo. En Lago Puelo desvalijaron una casa y la Policía no podía ir porque le sacaron el único móvil. Esto nos lo comentó el intendente. Lago Puelo necesita patrullaje, vigilancia y hoy no tiene móvil policial", remarcó el diputado.

"Los vecinos nos dicen que se sienten desamparados. Más allá de la solidaridad de los vecinos, la gente siente ese desamparo de no estar atendidos en sus demandas. Si bien hay un sector atendido, ellos necesitan definiciones sobre el agua, la luz".

Por otra parte, la diputada nacional por Córdoba, Brenda Austin, que es vicepresidenta de la comisión de recursos naturales y ambiente hizo un fuerte hincapié y crítica en el recorte del presupuesto.

"Cuando empezamos a discutir el presupuesto, medio país estaba en llamas. Recibimos un presupuesto con un recorte casi a la mitad. Hace falta tomar en serio estos temas y preparar a las fuerzas que están en terreno. Hace falta profesionalizar aún más y entender que la complejidad de los incendios va a seguir acrecentándose".

Austin agregó: "No es un hecho aislado. El mundo lo está viviendo y vamos a tener que aprender a convivir. Hay que anticiparse y construir planes de contingencia".

"No hubo un abordaje integral. Los pobladores mientras trataban de ver lo que perdieron, estaban levantando alambres porque les querían tomar el campo".

"No puede ser que el presupuesto recorte a la mitad las horas de vuelo, con la importancia que tienen los aviones hidrantes para focos en lugares de difícil acceso. Por otra parte, nosotros venimos insistiendo en la inclusión de un capítulo de delitos ambientales en el Código Penal", dijo la diputada.