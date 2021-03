Verónica Lloyd, presidenta de la Cooperadora del Hospital Zonal de Esquel, comentó alegremente que la semana pasada entregaron dos lámparas para el tratamiento de la hiperbilirrubinemias.

Respecto a los tiempos, explicó que "estaban pedidos hace más de diez meses, pero debido a la contingencia del Covid, priorizamos otras compras".

En esa línea, indicó que anteriormente el tratamiento tardaba hasta quince días. Pero con esta nueva adquisición, se va a reducir el tiempo hasta unas 48 horas.

"Son lámparas que reducen los días de internación de un bebé recién nacido"

Un nuevo avance tecnológico en lo que respecta al equipamiento del hospital. Además aclaró que no solo reduce el tiempo, si no también el gasto. " La madre no tiene que estar internada quince días con su bebé".

Ya estrenaron las lámparas durante el fin de semana y salió de la mejor manera. También tienen una pantalla donde pueden programar el tiempo de exposición del bebé.

"En 48 horas se hace el control y se da el alta"

Otro logro por parte de la Cooperadora y del apoyo de quienes contribuyen al crecimiento.