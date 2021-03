Brigadistas de la Comarca Andina, Esquel, Río Negro y nacionales se concentrarán este jueves por la tarde en Las Golondrinas para visibilizar su situación laboral y realizar diversos reclamos.

Carlos Catrinao, de la Base de la Brigada de Incendios de Esquel, comentó que el martes pasado realizaron una marcha desde la Escuela Nº 81 de El Hoyo hasta la base de Golondrinas.

Los reclamos están fijados en las negociaciones de paritarias salariales, indumentaria, pases a planta y la reconstrucción de la base de Las Golondrinas, donde los Brigadistas han perdido su lugar de trabajo y hasta sus vehículos particulares.

"Fue masiva, importante e histórica movilización porque es la primera vez que la hacemos con otros servicios. Surge este tipo de hermandad, de camaradería y nos damos cuenta que todos tenemos necesidades insatisfechas como trabajadores", explicó Catrinao, sobre la marcha del martes pasado.

"En el día de ayer nos enteramos que los brigadistas de Parques Nacionales como la Brigada Nacional se les homologó su convenio colectivo de trabajo, así que compartimos la felicidad con ellos", agregó.

En cuanto a las actividades de hoy, comentó: "Va a ser de la misma modalidad. En apoyo humano, psicológico a los compañeros de la Brigada de Golondrinas porque perdieron todo. Sus viviendas, sus vehículos. No es lo mismo verlo por redes sociales. Estar ahí y sentirlo es diferente, por eso consideramos importante el acompañamiento. Los compañeros no han tenido asistencia o contención. Pasaron situaciones de ver personas con gran parte del cuerpo quemado. Todas esas cosas se van quedando y es necesaria la intervención. Ahí surge todo esto y se amplía la convocatoria para visibilizar todos los reclamos. Hoy está abierta a toda la comunidad que quiera acompañar. Queremos que no quede en una movilización más y no haya respuestas. Queremos lograr que algún funcionario, en especial Roveta, que levante el teléfono y se comunique con los dirigentes. Por lo menos, para empezar una acercamiento".

Por último, Catrinao se refirió a la posibilidad de tomar medidas de fuerza: "Si no hay respuestas en una semana, no se descarta. ATE Esquel tiene un paro vigente y podríamos estar plegándonos a esa medida de fuerza. Pero dado a esta emergencia que está afectando a la sociedad, sería inhumano hacer una medida de fuerza en este momento".