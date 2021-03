El 31 de marzo se conocerá la decisión del juez Martín O’Connor respecto de la pena a imponer a un hombre, a quién declaró autor penalmente responsable del delito de lesiones graves con arma blanca. El fiscal Ezequiel Forti pidió la pena de cuatro años de prisión, en tanto que el defensor particular, Daniel Sandoval, fundamentó la aplicación del mínimo legal.

El 2 de julio de 2019 un joven resultó lesionado luego de una discusión y posterior pelea, dentro y fuera de un bar. La Fiscalía pidió la imposición de una pena de 4 años de prisión para el imputado, teniendo en cuenta varios agravantes. Forti computó en su contra la utilización de un cuchillo de grandes dimensiones, primero para romper con él el vidrio del conductor del vehículo de la víctima y luego lesionarlo. La extensión del daño causado, las consecuencias de su accionar, ya que las lesiones implicaron una intervención quirúrgica en la urgencia, comprometió arterias y músculos dejando secuelas. Aun no pudo recuperar completamente la movilidad, tuvo pérdida de fuerza, le imposibilitó seguir con su tarea de jinete y le redujo la capacidad laboral para trabajo de campo.

Forti consideró un agravante también que la agresión estuviera fundada en motivos fútiles y que el imputado sea una persona instruida, que terminó el colegio y vive en zona urbana.

Como atenuantes computó su falta de antecedentes penales y que estuviese afectada su conciencia por el consumo de alcohol.

El defensor Daniel Sandoval restó relevancia lo ponderado por el fiscal como agravante. Destacó que su defendido manifestó arrepentimiento, que tuvo buen comportamiento durante el proceso, que no llevó el cuchillo como un arma sino que lo porta habitualmente como herramienta, que tiene buenas relaciones familiares y sociales, siendo este un episodio aislado en su vida. En base a este análisis requirió la imposición del mínimo legal, de un año, añadiendo que por ser infractor primario no puede ser condenado a una pena de prisión efectiva.

El hecho

Ocurrió el 2 de julio de 2019, a las 21:00 hs aproximadamente, en calle Urquiza al 400. El sujeto en cuestión tuvo un altercado con la víctima en el interior de un bar. Forcejearon, ambos salieron del local. La víctima ingresó a su vehículo para retirarse, el imputado se acercó al rodado, rompió el vidrio de la puerta del conductor con un cuchillo de 33,5 cm de largo, y procedió a producirle diversos cortes empleando el mismo cuchillo. A raíz de la agresión, el damnificado sufrió dos heridas cortantes.

Sandoval intentó demostrar que su defendido actuó en legítima defensa, sin embargo el juez Marín O’Connor descartó esta teoría, indicando que no es creíble la versión del imputado, no explica la mecánica de las lesiones, no se condice con la prueba y presenta contradicciones importantes. Lo probado no cumple con los requisitos de la legítima defensa: existencia de una agresión ilegítima, que exista racionalidad del medio empleado, inmediatez y falta de provocación suficiente.

El próximo miércoles se conocerá el monto de la pena.