¿Puratich en el Congreso Nacional?

A comienzos de este 2021 Red43 publicó una nota que planteaba las posibles candidaturas de los ministros Federico Massoni (Seguridad) y Puratich (Salud) a senador y diputado, respectivamente. Sería de mantenerse la idea (todo puede cambiar) de que en las próximas elecciones legislativas el PJ Frente de Todos vaya por un lado y que Chubut al Frente de Mariano Arcioni presente su propia lista.



Mientras en el PJ todos aguardan las instancias del congreso partidario a realizarse en abril próximo y abundan las precandidaturas, por el lado del partido oficialista los posibles candidatos podrían contarse con los dedos de una sola mano.



Es así que Mariano Arcioni y su reducido equipo de trabajo analiza la performance de sus funcionarios entre la población. Desde hace no poco tiempo “Massoni mide bien” entre la población e clase media y clase alta que aprueba sus medidas preventivas a la hora de evitar delitos. También concuerda con su mensaje de la necesidad de establecer un mayor orden en la vida comunitaria. Aunque algunos desaprueban su alto perfil en los operativos que lleva adelante y algunas declaraciones estridentes, están dispuestos a acompañarlo. En cambio en otros sectores como el de los estudiantes y el progresismo de las grandes ciudades el ministro de Seguridad es llamado “Fachoni”, todo dicho.



Cuando se piensa en Massoni para las próximas elecciones legislativas de este año, se habla de la posibilidad de ocupar una banca en el Senado. Ahora bien, ¿quién encabezaría la lista de diputados?



“Me llena un poco de orgullo que hablen de mi nombre…Me han llegado encuestas inclusive donde midieron una posible candidatura…Repito que a mí me gusta mucho el Ejecutivo, pero sería un orgullo”, dijo Fabián Puratich, el ministro de Salud a FM Cristal de Puerto Madryn.



“Si eso sucede, la bandera será Chubut…Siempre hay una situación que parece que cada diputado es de su ciudad y no. La representación es provincial y eso tiene que defenderse. Hay diputados y senadores que no me han llamado en toda la pandemia, no tengo sus teléfonos”, aseguró para desterrar los regionalismos dentro de la provincia y cuestionar a los actuales legisladores nacionales.



No obstante estas declaraciones que solo blanquean una posibilidad, Puratich se muestra cauto en tiempos de pandemia que le permitió levantar su perfil a la fuerza. Y con una campaña de vacunación en marcha mientras avanza la segunda ola y escasean las dosis.



Todavía es muy pronto para definir candidaturas pero Puratich entiende que como dicen los analistas internacionales, “Hoy por hoy la política es la vacunación”. Si avanza en buena medida no le sería necesaria una campaña para buscar votos.