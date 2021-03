Luego del escándalo en el que se vio involucrado el presidente del Banco del Chubut, Javier Alvaredo, quien quiso fugarse de un control policial y quedó demorado, el funcionario se disculpó por redes sociales.

En su perfil de Facebook escribió:

"Lamento profundamente los hechos acontecidos en la madrugada de ayer en Puerto Madryn y hago un pedido público y sincero de disculpas al personal policial involucrado y a todos aquellos que se hayan visto afectados. Mis expresiones no reflejan mi pensamiento y respeto por la institución policial. Sin duda he cometido un error grave y por ello he presentado ante el Gobernador la renuncia al cargo de Presidente del Banco del Chubut".