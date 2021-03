El Jefe a cargo de la Comisaría Seccional 1° de Esquel, Crio. Diego Silva brindó detalles de la academia que están realizando para capacitar al personal policial que participa de los "adiciones", que incluyen seguridad bancaria y de los camiones de caudales que transportan dinero.

"En el día de ayer se llevó a cabo una primera jornada para personal que está en actividad, enfocado en la custodio de valores: traslado de camiones blindados y la cobertura del Banco del Chubut. Realizamos ese servicio con personal de infantería y se lleva a otras localidades cercana", expresó Silva.

Además, agregó que: "es referido y enfocado el aprendizaje, capacitación y academia en la seguridad del efectivo y a la vida de todos los ciudadanos que acuden a estos lugares".

El martes se realizó la primera capacitación que incluyó el uso de armas cortas: "las posiciones en las que hay que llevarla, quitar algunas malas costumbres que suelen darse. El servicio adicional es muy cansador y sedentario. En sucursales bancarias y La Anónima hay efectivos que se los ve aburridos, pero no deja de ser peligroso. Hay que enfocar la mirada del efectivo y no bajar la guardia. Estar siempre atentos porque hay premisas que son claves, como la observación. No es lo mismo ver a un vecino realizando un trámite común, como ver personas foráneas, vehículos o movimientos que salen de la rutina. En eso también estuvo encaminada la primera capacitación", explicó el comisario.

Posteriormente, se capacitará en utilización de armas de grueso calibre. "Está orientado al personal que, conforme a las planillas, realizan este servicio puntualmente. El personal de custodia de caudales son mayoría de esta dependencia. La premisa es no dar ventajas y que el personal esté capacitado y sepa lo que se deba hacer ante un asalto a un camión blindado o entidad bancaria", concluyó Silva.