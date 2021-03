Constructores voluntarios de la Comarca Andina denuncian ausencia del Estado

Luego de los grandes incendios que se produjeron en la Comarca Andina, un grupo compuesto por cuarenta y tres personas logró levantar cerca de diez viviendas, además de dejar construidas plateas y bases de otras tantas. También se reconstruyeron talleres. Para estas primeras obras se recolectaron cinco camiones completos con materiales y herramientas de construcción.



El lunes 29 salió para la Comarca otro grupo de veinte voluntarios y tres camiones con más materiales para continuar con los trabajos.



Los organizadores de ambas iniciativas, la campaña del ladrillo solidario como la de los voluntarios constructores que viajaron para rehacer las viviendas, destacaron la ausencia del Estado en el acompañamiento a los vecinos afectados por el fuego.





De hecho, la semana que estuvieron trabajando, se alojaron en carpas que ellos mismos llevaron y pudieron armar en el patio de la casa de un vecino que les facilitó el lugar. Para bañarse utilizaban el agua helada de un arroyo, que sacaban con una bomba y manguera.



Evin Eggers, uno de los organizadores de la campaña “ladrillo solidario” por el cual la gente adquiría al costo de 55 pesos la unidad de ladrillo de 18x18x33 hueco que ellos luego lo trasladaron hasta la Comarca y lo repartieron, explicó que una vez en el lugar “articulamos con los chicos de Rawson que fueron y estaban trabajando allí”.





“Fueron cuarenta y tres jóvenes de Rawson, Trelew, Gaiman que estuvieron trabajando en las zonas de El Hoyo, Lago Puelo, Cañadón Vera, la Catarata. Ellos trabajaban y nosotros pusimos a disposición los materiales que la gente donó”